Schillerová (ANO): Dnes projednáváme návrh, který se stal v podstatě bájí

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedkyně, pane ministře, dámy a pánové,

včera Český statistický úřad publikoval nová čísla ohledně vývoje spotřebitelských cen: 17,2. To je nárůst spotřebitelských cen za červen 2022. Rostly ceny potravin, pohonných hmot, dopravy, stravovacích a ubytovacích služeb a rostly i ceny elektřiny a zemního plynu. České domácnosti se propadají do zásadních existenčních problémů. Rekordním způsobem klesá reálná mzda, úspory, které si domácnosti vytvořily, kvůli tomu ztrácejí na hodnotě. A sentiment domácností se propadá na druhou nejnižší úroveň za dobu sledování indikátorů důvěry spotřebitelů.

Rekordní počet domácnosti, nejvyšší od počátku sledování, se obává zhoršení vlastní finanční situace. Blízko svého historického maxima je i počet spotřebitelů, kteří hodnotí svou finanční situaci hůř než v předešlém roce. Vzrostl též počet domácností obávajících se zvýšení nezaměstnanosti. A do této katastrofické situace současná vládní pětikoalice přijímá zákony, které jsme již navrhovali měsíce dozadu. Které v okolních zemích již dávno fungují a které v dnešní situaci nikomu již výrazně nepomohou.

Okolní země a tady dovolte ano, promluvím i o Maďarsku, zrovna včera přistoupily ke stavu energetické nouze, jehož součástí jsou tak významné opatření, jako je zákaz exportu zdrojů energie. My tu však dnes projednáváme návrh, který se stal v podstatě bájí. Slýcháme o něm dlouhou dobu, ale nikdo vlastně v podstatě neví, jak bude v praxi vypadat. Nicméně jako pragmatička musím být alespoň ráda za to, že jsme se posunuli dále od rad typu méně topte. Ale nyní prosím naprosto vážně. Protože toto téma je mimořádně vážné a pro mnohé domácnosti hodně hodně bolestivé. V dnešní situaci se podstatná část občanů dostala do vážných finančních problémů v důsledku vysokých cen nejen elektřiny a plynu a navíc samotná důvodová zpráva zdůrazňuje, že tento stav není možné, dostatečné nebo vhodné řešit jiným druhem státní pomoci, jakým je například příspěvek na bydlení. Sláva! To my opakujeme od počátku. Konečně, a já jsem ráda, děkuji za to, jste nám dali i v tomto za pravdu.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pan ministr říká, a já ho tady nechci nějak shazovat, že se řešením energetické krize zabývá od začátku invaze Ruska na Ukrajinu a zabývá se tedy energetickou krizí, která významným způsobem ohrožuje konkurenceschopnost českého průmyslu a většinu českých domácností. Jenže české domácnosti a český průmysl zatím nevidí žádné výsledky, takže nevidí žádný reálný výsledek této práce a této snahy.

Ceny elektřiny rostou od loňského podzimu. A do toho se ceny na burze zvedly ze 75 euro za megawatthodinu na dnešních 332 euro. Tuto krizi by měl řešit takzvaný energetický tarif, o kterém pan ministr mluví už od března. Ale od té doby se elektřina zvedá a zvedá a zvedá. Je proto už v tuto chvíli zřejmé, že maximální výše příspěvku navrhnuta vládou na 30 000 je nedostatečná. Měla by být vyšší, možná 40 000 korun, aby zohlednila období, než se současná pětikoalice prostě k tomuto cíli dopracovala. Zrovna včera oznámil jeden z hlavních dodavatelů E.ON, že zdraží elektřinu zhruba o 15 %. U plynu ceny vzrostou dokonce o 50 %, a to již od září 2022. Ostatní distributoři budou svoje ceny dozajista navyšovat také. Pražská energetika zdražuje od 1. srpna z původních 4 879 korun za megawatthodinu na 7 505 korun za megawatthodinu, to je zhruba o 50 %. Centropol zdražil k 1. červenci cenu u fixovaného produktu z 5 205 korun na 6 381 korun za megawatthodinu. Zdražování se však týká i našeho polostátního podniku. Skupina ČEZ zvýšila ceny v nejběžnějším tarifu již od 1. července a znovu avizuje zdražování od 1. srpna. Chci upozornit, že nyní stojí jedna megawatthodina 6 025 korun. Od srpna má stát 7 464 korun, to je zdražení o více než pětinu, které nás čeká a je už v tuto chvíli zřejmé. Takto bych mohla pokračovat dále. Bohužel někdy se mi zdá, že jediný, koho toto astronomické zdražování netrápí, je naše vláda.

A jak to vypadá u našich sousedů? Opravdu s cenami energií vláda nemůže nic dělat? Pojďme se na to podívat. Jak už jsem zmínila, v České republice je cena za jednu megawatthodinu 7 500 korun. Na Slovensku přijde jedna megawatthodina na 1 500 korun. Takže my budeme platit pětinásobně více než naši sousedé na Slovensku? Jak mají být naše tuzemské firmy konkurenceschopné, když mají základní vstupy mnohonásobně vyšší? Ve Španělsku či Portugalsku zastropovali cenu elektřiny dokonce zhruba na sto korunách za megawatthodinu.

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 5678 lidí

Evropská komise ve čtvrtletní zprávě o trhu s elektřinou a plynem přiznává, že ceny zemního plynu pro průmyslové podniky jsou v EU o desítky procent vyšší než v Číně, v Jižní Koreji a Spojených státech. V případě elektrické energie je poměr cen až dvojnásobný. Netřeba dodávat, co to znamená pro konkurenceschopnost evropského průmyslu. České domácnosti platí za elektřinu a zemní plyn víc, než je průměr zemí Evropy. Podle analýzy finské konzultační společnosti jsou ceny elektrické energie v Praze šesté nejvyšší z 32 posuzovaných hlavních měst evropských států. Co se týká zemního plynu, Praha je také mezi deseti nejdražšími metropolemi. Ke snížení spotřební či ekologické daně na elektřinu přistoupili v Německu, Itálii, Španělsku i dalších zemích, což růst ceny o něco snížilo. Nizozemsko zavedlo daň v záporné výši, a tím elektřinu dotuje. Naopak Češi na pomoc státu stále čekají.

A ani tento zákon žádnou konkrétní pomoc za mě nepřináší. A to by měli vědět občané a média. My dnes neschvalujeme žádnou konkrétní pomoc, jak tvrdí vláda, jak dokonce tvrdil premiér ve svém projevu k národu. My zde schvalujeme jen jakýsi předpoklad pomoci. Pan ministr sám mluvil o legislativním předpokladu. Znamená to pouze, že se třeba vláda k nějaké pomoci dokonce jednou rozhodne a dostane. Jednou. Vše se totiž bude řídit až vládními nařízeními. A o těch nevíme nic, zatím vůbec nic. Taky je klidně možné, že to dopadne všelijak.

Je nezbytně nutné, aby pětikoalice začala komunikovat s občany. Občané potřebují vědět, na co se mají připravit. Či si mají začít v lese shánět dřevo na zimu, nebo jim tato vláda skutečně nedovolí padnout, jak jim slibuje? Je nutné komunikovat s občany a vysvětlovat jim, jak bude vláda pomáhat. Je nutné lidem říkat, co může nastat. Musíme říct lidem pravdu do očí, a to je, že pokud nezačne vláda skutečně něco dělat, dostane tím rodiny, ale i firmy do opravdových problémů.

Pokud si nevíte rady, naše návrhy jsou dávno na stole. A znovu opakuji, že podáváme pomocnou ruku, opakovaně. I dnes jsme připraveni podpořit tento návrh. Podpořili jsme projednávání v legislativní nouzi, což neznamená, že ho nebudeme kritizovat. A také si musíme říct, že tyto dnešní extrémně vysoké ceny energií nejsou pravděpodobně konečné.

A jen taková malá pikantnost v důvodové zprávě předloženého zákona ve druhém bodě, cituji: odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy uvádí, že pokud domácnost topí elektřinou, vzroste její cena v roce 2023 oproti roku 2021 o cirka 145 %. Pokud domácnost topí plynem, vzroste jeho cena v roce 2023 oproti roku 2021 o cirka 190 %. To je nesporně důležitá informace, která relativně přesně popisuje alternativní vývoj roku 2023. Bohužel je smutné, že vládní návrh zákona využívá jako hlavní zdroj v těchto informacích kvantifikaci seznam zprávy strana sedm - to o mnohém bohužel vypovídá.

Milá vládo, scénář je stále stejný. Naše návrhy opomíjíte, po čase se k nim vrátíte, tak jako u poplatků za obnovitelné zdroje. V případě energetického tarifu se pouštíte na tenký led, protože jde v podstatě o takový váš experiment. Lidé ale potřebují pomoci rychle. A já mám obavu, že toto nebude ta správná cesta. A strašně ráda se budu mýlit. A ráda uvidím, že k lidem dostatečná pomoc doputovala. Spíše mě ale děsí, že se pletete vy. A to může být chyba pro mnohé fatální.

Děkuji vám.

Psali jsme: Schillerová (ANO): Myslíme si, že pomoc je prostě nedostatečná Schillerová (ANO): Je zde pochybnost, zda nejde o výlučnou pravomoc EU Schillerová (ANO): Ten návrh je úplně špatně Schillerová (ANO): Kde se stal posun v myšlení Mariana Jurečky?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama