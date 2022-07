Schillerová (ANO): Kde se stal posun v myšlení Mariana Jurečky?

reklama

Dámy a pánové, ale zejména milí záchranáři, po pěti dnech vás opět zdravím z tohoto místa.

Moc jsme se neposunuli. To mě mrzí o to nejvíc, ale znovu opakuji, tak jako před pěti dny, tak znovu opakuji z tohoto místa, že si vážíme vaší práce, a proto tady zejména mí kolegové, a musím říct, že mě se osobně lidsky dotkl projev mého ctěného kolegy pana poslance Brázdila, a skutečně cítila jsem dojetí při jeho slovech, protože mluvil autentický záchranář, mluvil člověk, který prostě mluvil za vás a mluvil o vaší práci. A o to to bylo pro mě cennější, to jeho vystoupení.

Chtěla bych říct, já jsem si vytáhla - a já jsem v minulém volební období nebyla poslankyní - od kolegů hlasování k tomuto zákonu, tak jak tady různě padaly názory, a skutečně musím říct, že současná pětikoalice, jenom pro vás pro všechny, je s výjimkou jedné strany konzistentní. Tady nikdo pro to nebyl. Nikdo, ani ODS, ani STAN, ani Piráti. Nenašla jsem nikoho, kdo by tam měl "áčko". Jediná strana, která proto byla tehdy nebo její poslanci tehdy přítomní, ať mluvím přesně, pro to byli, a to bylo KDU-ČSL. A skutečně mám tady jména. Budu vybírat jenom ty, kteří jsou pořád ještě v Poslanecké sněmovně a kteří tehdy byli přítomni a hlasovali: Pavel Bělobrádek - ano, Marian Jurečka - ano, Ondřej Benešík - ano, Vít Kaňkovský - ano. Pak je tam ještě pan Čižinský - ano, ale ten už není poslancem. Tak abych jenom mluvila k těm, kteří jsou tady.

Takže já si říkám - kde je pan ministr? Pan ministr je tamhle. - já si říkám, kde se stal posun v myšlení Mariana Jurečky? Nevěřím, že mu zatemnila mozek ministerská funkce. On je jeden z mála, který už ministrem byl, pak zase nebyl, aby teď zase byl, takže on určitě ví, že to tak v politice prostě chodí. Jednou jste tam, jindy onde, takže tomu nevěřím. Takže pak si říkám, že je to bezesporu vliv koaličních partnerů, protože ti zůstali ve svém hlasování a ve svém postoji k tomuto problému naprosto konzistentní. Jiné vysvětlení pro to nemám.

Ale dost. Nechme tady věcí, které si myslím, že jsou pro vás nepřehledné, jestli legislativní proces je tam a jestli to v eKLEPu. Vy děláte svou práci, tu děláte špičkově, rozumíte jí a toto je zase naše práce. Já si myslím, že by bylo fér - my jsme pochopili všichni bohužel, a mně je to nesmírně líto, nesmírně líto!, že to prostě dnes nepodpoříte. A já si myslím, že bylo fér, pane ministře, když jste tady, a já si toho cením, že jste tady, protože ta debata nemohla z logických důvodů minulý týden tady takto probíhat, protože jste tu nebyl, řekněte srozumitelně, naprosto lidsky ne pro nás, pro ty lidi nahoře tam, ať to mohou říct dále svým kolegům.

Řekněte, jak to bude. Neříkejte, musí se to, musí se ono a další skupiny. Já rozumím, že jsou další skupiny jako zdravotní sestry, já jsem ty debaty zažívala, tak že to bude mít nějakou debatu další, ale někde se musí začít. A skupina záchranářů, tady jsou zdravotní, horští záchranáři, skupina záchranářů, neboli součást Integrovaného záchranného systému byla vybrána logicky, protože jsme byli po covidu, protože všichni jsme jim tady děkovali, protože všichni nasazovali svoje životy, doslova životy, zachraňovali nás, zachraňovali nás z obrovského průšvihu, ve kterém jsme se v této zdravotní krizi ocitli, takže řekněte, jak to bude, pro ně srozumitelně.

Řekněte, mám připraven legislativní návrh, bude předložen do Poslanecké sněmovny tehdy a bude to od 1. ledna 2023. Já nevím, nechci vám vkládat slova do úst. Jenom říkám, abyste to takhle srozumitelně řekl. Nebo nebude to od 1. ledna 2023. Navrhnu devadesátku. Parametry jsou takovéto. Bude tam tolik let. Bude to takto. Bude se to týkat tohoto. Řekněte jim to, prosím! Řekněte jim to a zachovejte se fér, anebo řekněte, nebude to, ať vědí, s čím se mají vrátit domů!

Děkuju vám.

