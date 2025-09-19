Schillerová (ANO): Pamatujte, prosím, že bojujeme s přesilou jedna ku pěti

Vážení přátelé, „pojďme si pro 40 procent.“ Tuhle větu od Vás slýchám, když se potkáváme na ulicích. Podle průzkumu těch 40 procent už ve dvou krajích máme a v jednom se blížíme. Vedeme všude kromě Prahy. U mě na jižní Moravě máme náskok o třetinu před Spolu. Ale stále to neznamená, že je to v kapse. Pamatujte, prosím, že bojujeme s přesilou jedna ku pěti. V tak nerovném zápase potřebujeme maximální výkon.
Válčíme sami. Stejně jako v minulých volbách. Není v nás instinkt hyeny, která si troufne na lva jenom ve smečce. Taková strategie je nám cizí. Někdo by mi mohl vyčítat, že přirovnávám jisté politické strany k hyenám. Podívejte se ale na jejich chování. Vždyť se začínají z nervozity hryzat mezi sebou, až je to vtipné.
Jako první hryzl Rakušan. Vylákal Fialu „na pivo“, kde si oba s širokým úsměvem ťuknuli a před zraky kamer se předháněli, kdo z nich víc nenávidí Andreje Babiše. Jen o dva dny později zahájil Rakušan kampaň včetně billboardů, na kterých hlásá, že to on, nikoli Fiala, má být premiér. Čili už na tom pivečku měl nůž za zády pěkně nabroušený a připravený.
Jak všichni o panu Fialovi víme, trvá mu nějaký čas, než přijme signál a než vyšle ten svůj. U drahých energií například dosud signál nedokázal zpracovat. Rakušanovu srpnovou kudlu do zad zaznamenal až někdy v září a přesně po 24 dnech přišel s odvetou. Napsal na Twitter, že „situace je vážná“ a „koalice SPOLU je v tuto chvíli jediná demokratická, prozápadní volba.“ Pak ještě lehce hyenovitě dodal, že se na něj „kolegové ze STANU, či od Pirátů, kteří by také rádi do čela, možná budou trochu zlobit.“
Trochu zlobit? To, co se strhlo v komentářích pod oním příspěvkem pana Fialy, se spíš podobalo klubku hyen, které se zahryzly jedna do druhé a začaly válet sudy ve stepním porostu. „To není pravda,“ ozval se Hřib. Ve stejnou chvíli začal Rakušan obviňovat poslance Spolu, že se chtějí dostat do parlamentu na úkor STANu a Pirátů. Rýpla si i paní Nerudová, že se Fiala jen bojí o vlastní preference. Další člen STANu zase vyrukoval s tím, že „už si nemůžeme dovolit znovu zklamat voliče.“ Což mě fakt pobavilo. V demokracii to totiž chodí tak, že když zklamete voliče, mají právo zvolit někoho jiného, nemáte automatický nárok na reparát.
Víte, kdo byl nakonec vítěz toho skupinového pohryzání? Normální lidé, nestraníci, kteří o žádné posty nebojují. „Jsem si téměř jistý, že od prezidenta získáte důvěru sestavovat vládu i kdybyste drtivě prohráli,“ vtipkoval pan Martin. Jiný, pod přezdívkou Pep1no zase Fialovi napsal: „Andrej Babiš už u moci byl a nevšiml jsem si, že byste přišel o svobodu.“
Vážení přátelé, nechme vládní politiky hryzat se mezi sebou a soustřeďme se na náš vlastní výsledek. Prosím, zkuste oslovit co nejvíc lidí ve svém okolí. Když se podíváte k nám na web, uvidíte tam rubriky „Bylo líp“ a „Bude líp.“ Jsou doslova narvaná čísly, grafy a fakty. Pomozte nám je šířit mezi lidi. Pojďme si pro 40 procent. Pro lepší život každého z nás.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
