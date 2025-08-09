Schillerová (ANO): S Evropskou unií půjdeme do přímého střetu. Slibuju

Vážení přátelé, hned po volbách zavede Fialova vláda novou daň na plyn, benzín a naftu. Jak to vím? Protože si to v roce 2022 sama schválila jako POVINNOST a už teď je rok ve skluzu oproti plánu. Čeká jen na 3. říjen 2025, aby si to mohla vůči lidem dovolit. A teď přichází otázka. Dovolí jí to lidé? Pátek 3. října a sobota 4. října rozhodnou o všem.
Jsou to tři roky, co Fialova vláda zlomila hřbet. Přesně 12. července 2022. Fialova ministryně životního prostředí Hubáčková stojí před novináři v Lucemburku a říká: „Budeme se prát za emise a angažovat se v zařazení sektoru dopravy a budov do obchodování s emisními povolenkami.“ Ten den Fialova vláda, jakožto předsedající země, zahájila vyjednávání mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí o „bezprecedentní klimatické sadě,“ jak to nazval evropský předseda výboru pro životní prostředí Pascal Canfin.
Emisní povolenky na vytápění obyčejných domácností, na benzín a naftu, kterou lidé berou na čerpačkách, a zásadní omezení aut se spalovacími motory. „Uděláme pro to všechno,“ říká tehdy v červenci 2022 paní Hubáčková novinářům, zatímco se premiér Fiala spokojeně usmívá.
„Nehájím zájmy České republiky, ale reprezentuji zájmy a hájím celou Radu Evropské unie,“ říká ve stejné době Marian Jurečka. Výsledek jeho slovům plně odpovídá. Po pěti měsících vyjednávání přichází dohoda naprosto katastrofální pro Českou republiku. Evropská komise a Evropský parlament se 18. prosince 2022 shodly na dalším zpřísnění povolenkového systému ETS, a ještě k tomu do něj nacpali budovy a dopravu neboli ETS 2. Přesně jak slíbila Fialova ministryně životního prostředí, když říkala, že pro to „udělají všechno.“
Petrovi Fialovi dávají masáž zlomeného hřbetu na střídačku paní Leyenová a pan Timmermans. Díky jeho nulovému odporu se podařilo prosadit zelené daně i na běžný život obyčejných lidí, v což zelení fanatici ani nedoufali. Nečekali totiž, že se v předsednickém křesle objeví takový slaboch. Někdo, kdo jenom s úsměvem kýve.
Už teď ekonomové spočítali, že nové povolenky zdraží život průměrné rodině o dalších 83 tisíc korun ročně. Doma to Fiala nemůže otevřeně přiznat, protože by zákonitě prohrál volby. A tak jezdí po republice a lže lidem do očí. „Já nejsem pro tento typ emisních povolenek. Naše vláda to nezavede,“ říká třeba na videu, které si měsíc nazpátek pověsil na sítě. Mezitím Fialovo snažení sabotuje holou pravdou ministr životního prostředí Hladík. „Česká vláda nemá sílu, abychom tento systém buď odsunuli, nebo úplně zrušili,“ krčí rameny na Primě.
Evropská unie už teď počítá s tím, že zavedení ETS 2 způsobí „energetickou a dopravní chudobu“. Tedy že kvůli novým daním si obyčejní lidé nebudou moct pořádně zatopit ani jezdit autem. Server Aktuálně zjistil, že Fialova vláda dokonce dostala notičky, aby tahle zjištění o dopadech ETS 2 nešířila, protože „se jedná o citlivé téma.“ Řečeno úplně natvrdo, Fialova vláda dostala instrukci lhát o dopadech ETS 2, dokud to sama nezavede. A to bude, jak jsem Vám psala na začátku, hned po volbách. Tedy pokud se podaří Fialově vládě moc obhájit tím nekonečným lhaním.
Pokud dáte důvěru nám, přátelé, slibuji, že s Evropskou unií půjdeme do přímého střetu a pokusíme se získat na svou stranu i ostatní státy. Dokážeme to, o čem pan Hladík tvrdí, že je nemožné. Nejsme totiž evropští úředníci jako celá Fialova vláda. Neplníme poslušně instrukce shora. Jsme politici, kteří mají odvahu zákony tvořit i měnit. A především hájit zájmy své země.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
