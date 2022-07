Schillerová (ANO): Ten návrh je úplně špatně

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Tak já k investičním pobídkám také bych se ráda vyjádřila. Já jsem jako bývalá ministryně financí byla konfrontována s touto problematikou a šla jsem se přímo do terénu podívat. Šla jsem se podívat na několik natáčení zahraničních produkcí. Tam jsem mluvila s lidmi přímo jak oni říkají na place, a to je investice, je potřeba se podívat na to, že to je investice. Jestliže navýšíme investiční pobídky, tak to znamená, že dostanou práci naši živnostníci, firmy, to znamená, tam jsou stavaři, architekti, švadlenky, kosmetičky, vlásenkáři, dokonce jsem tam viděla i různé zemědělce, kteří tam poskytovali svoje zemědělská zvířata.

Bavila jsem se s těmi produkcemi, kdy oni si nesmírně váží našich profesí a našich řemeslných dovedností, s kterými se nesetkávají(?) v našich lokacích. To znamená, pokud se toto zkrátí a bude to, jak říká pan ministr Baxa, já jsem to slyšela, v rámci Mezinárodního filmového festivalu, to bylo obzvlášť pikantní, kde řekl těm filmařům, že to prostě navyšovat nebude, tak vlastně připravujeme Českou republiku o investice, připravujeme ji o příležitosti i o to, že přitáhne pozornost cestovní ruch.

Prostě je to pro nás i ekonomicky - a tak jsem se na to podívala, a dvakrát jsme za naší vlády navyšovali investiční pobídky, jak říká pan ministr Baxa, nesystémově. Ale nesystémově - prostě se tam nalily peníze, které se ekonomice vrátily právě prostřednictvím těchto dalších firem a těchto dalších živnostníků, a i zviditelnění České republiky. Takže to je úplně špatně, ten návrh.

Děkuji.

