Seďa (SOCDEM): Stane se z naší země skanzen pro turisty?

Česká vláda by neměla dělat PR před veřejností, ale měla by zapracovat na vývozních bariérách v USA. To, co předvádí dnešní americká administravita, je hrozné. Nicméně se zřejmě nechala inspirovat byrokratickými překážkami pro dovoz do Evropské unie.
Nejen nesmyslné ETS2 či nereálné cíle Green Dealu ohrožují konkurenceschopnost našich i evropských firem. Obrovská byrokratická zátěž ničí poslední zbytky podnikatelské iniciativy a stojí daňové poplatníky desítky miliard eur ročně.
Pokud nedojde k revizi těchto bezbřehých politik a pokud nedojde k narovnání obchodních vztahů s USA a Čínou (v budoucnu i s RF), pak se z EU i z naší dnes stále průmyslové země stane skanzen pro turisty.
Ing. Antonín Seďa
autor: PV