Seďa (SOCDEM): Stane se z naší země skanzen pro turisty?

26.10.2025 18:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k důsledkům politiky Evropské unie

Seďa (SOCDEM): Stane se z naší země skanzen pro turisty?
Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Česká vláda by neměla dělat PR před veřejností, ale měla by zapracovat na vývozních bariérách v USA. To, co předvádí dnešní americká administravita, je hrozné. Nicméně se zřejmě nechala inspirovat byrokratickými překážkami pro dovoz do Evropské unie.

Nejen nesmyslné ETS2 či nereálné cíle Green Dealu ohrožují konkurenceschopnost našich i evropských firem. Obrovská byrokratická zátěž ničí poslední zbytky podnikatelské iniciativy a stojí daňové poplatníky desítky miliard eur ročně.

Pokud nedojde k revizi těchto bezbřehých politik a pokud nedojde k narovnání obchodních vztahů s USA a Čínou (v budoucnu i s RF), pak se z EU i z naší dnes stále průmyslové země stane skanzen pro turisty.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
autor: PV

