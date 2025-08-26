Seďa (SOCDEM): Učitelé stále neví, za kolik budou příští rok pracovat

Seďa (SOCDEM): Učitelé stále neví, za kolik budou příští rok pracovat
Tento týden končí prázdniny a studenti a žáci se budou vracet do škol. A s nimi učitelé a nepedagogičtí pracovníci. Ti ovšem stále neví, za jaký plat budou v příštím roce pracovat, protože vláda měla jiné priority, jako zvýšení výdajů na obranu či podporu Ukrajině. Navýšení platů je nutné, přesto je třeba zvyšovat i kvalitu výuky a efektivitu vynakládaných peněz. Namísto snižování administrativy a byrokracie se stále přijímají nové "evropské" regule, které často jdou proti zájmům studentů, žáků i kvalitě či dostupnosti vzdělání.

Pouze vzdělaná společnost je schopna reagovat na stále se měnící životní prostředí, techniku či bezpečnostní hrozby. Tato vláda namísto posilování soudržnosti a solidarity ve společnosti společnost záměrně rozděluje na dva tábory, ten antibabišovský a ten babišovský. Problémem je, že ani jedna strana není schopna či ochotna změnit daňový systém, provést škrty v dotacích a v odpočítatelných položkách, snížit administrativu a byrokracii a modernizovat celou společnost.

Ing. Antonín Seďa

