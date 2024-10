Senátor Canov: Od Senátu se chce jediná věc, aby nepřekážel

Vážený pane ministře, vážený pane předsedající a předsedo zároveň, vážená paní předkladatelko, kolegyně, kolegové.

Avizuji předložení pozměňovacích návrhů, pokud k tomu dostanu možnost, jinými slovy, pokud neprojde návrh zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, což tedy doporučuji, velmi doporučuji.

Pozměňovací návrhy, které jsem připraven předložit, spočívají ne do změn zákona o návykových látkách jako takových, ale jedná se o změny, které se týkají zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, který byl vtělen do tohoto zákona. Jednak tedy už samotné vtělení je podle mého názoru zbytečné a vznikají otázky, jestli to dokonce není přílepek, každopádně je vůbec podivné, že takto dvojitý zákon, navíc aby to byl vládní návrh zákona, byl předložen do Poslanecké sněmovny jako poslanecký, načež ještě ve druhém čtení tam byl podán komplexní pozměňovací návrh, tzn. že ten zákon se vyhnul takovým těm povinným debatám, které jsou při vládních návrzích, to znamená v tom kolečku, když to jde přes všechna ministerstva, přes všechna, zdůrazňuji, a pak přes všechny zainteresované organizace. Tomu se to vyhnulo, tím, že to je poslanecký návrh.

Dokonce jsem včera zaslechl na ÚPV, že o tom, že to má být poslanecký návrh, rozhodla vláda na svém sezení, což se mi zdá úplně tragikomické.

A teď, co mě přimělo k těm pozměňovacím návrhům? Jak ode mě víte, byl jsem osloven skupinou z hygieny ČR, jedná se o ředitele všech 14 krajských odborů hygieny výživy ČR, a také o hlas z poradního sboru pro hygienu výživy hlavní hygieničky, o paní předsedkyni, doktorku Zdeňku Šumovou. Všichni tito hygienici jednotně mě žádali o to, aby se zrušily ty změny, které jsou v tomto zákoně navrhované, tzn. odebráním kompetencí hygieně a jejich předání Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Týká se to oblasti otevřeného stravování, už to je takové zvláštní, že jiné orgány mají kontrolovat otevřené a jiné uzavřené stravování. Dohromady o 30 tisíc provozoven.

Ředitelé hygienických stanic hygien výživy píší, mimo jiné: Vzhledem k závažnosti takovéhoto rozhodnutí by bylo vhodné takovou výraznou změnu v přístupu potravinovému právu neřešit pouze v podobě pozměňovacích návrhů zákonů, ale otevřít komplexně, prodiskutovat všechny argumenty zainteresovaných stran, jejichž výsledkem bude dlouhodobá, byť třeba úplně nová strategie řešení dohledu nad stravováním v ČR.

Dále předložili řadu důvodů, já jsem vás s tím seznámil, přeposílal jsem to vám všem, takže to znáte. Navíc máte tyto pozměňovací návrhy na stole. Jenom přečtu ten první, kde psali, že například nedojde k odstranění duplicity kontrol, neboť krajské hygienické stanice budou v provozovnách nadále kontrolovat problematiku kouření, pracovního prostředí, zásobování pitnou vodou a také bude KHS provádět šetření příčiny poškození nebo ohrožení zdraví a následné aplikace proti šíření onemocnění.

Jak jsem říkal na začátku, toto oslovení bylo ze všech krajských hygienických stanic, podepsáni tam byli ředitelé všech 14 krajských hygien, myslím ředitele hygieny výživy, vč. předsedkyně poradního sboru hlavní hygieničky. Podle mého názoru stojí za to brát jejich návrhy vážně a těm pozměňovacím návrhům vyhovět.

Když jsem to rozeslal vám, kolegům podobně, tak mě zaujala taková jedna zvláštní věc, a sice že přes moji paní asistentku se ozvala paní asistentka předsedy ÚPV, jestli by se mohl k těm pozměňovacím návrhům připojit. Líbí se mu, souhlasí s nimi, chtěl by se k nim připojit. Ale za několik dní mi potom volal, že se nepřipojí, on byl zároveň zpravodaj toho zákona, zároveň navrhuje schválit to ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, a to proto, že zjistil, že paní hlavní hygienička Barbora Macková je pro schválení toho zákona, jak přišel. To byla věc, která mi byla dlouhou dobu záhadou, že hygienici se jednotně postavili proti tomu návrhu, jak přišel ze sněmovny, v tom návrhu zákona.

Zároveň hlavní paní hygienička je pro schválení v tom znění, jak přišel ze sněmovny. To byla pro mě záhada naprostá, až jsem to včera pochopil na závěr jednání ÚPV. Paní předkladatelka, paní poslankyně, se pochlubila, že na rozdíl třeba od zákona německého ten náš zákon prošel notifikací Evropské komise. No... V ten moment jsem pochopil. Protože ten zákon byl schválen v Poslanecké sněmovně už 3. května 2024. Namísto toho, aby se pak předložil do Senátu, jak jsem zjistil z vyjádření paní poslankyně, informace, která mě dost šokovala, nebo úplně šokovala, byl předán k notifikaci Evropské komisi. Ještě tomu dala dnes paní předkladatelka korunu, když přiznala, že šlo o to, že to byla komise v původním složení, ne v tom novém složení.

Teď jsem si dal dohromady tu věc, že nová paní hygienička, hlavní hygienička, se stala hlavní hygieničkou 12. června 2024, tzn. v době už po schválení Poslaneckou sněmovnou, v době, kdy to bylo dáno na tu notifikaci do Evropské komise. Podle mého názoru ona byla postavena před hotovou věc, kdy jí bylo vysvětleno, neměl jsem šanci se jí včera zeptat, na ÚPV nebyla, kde jí bylo vysvětleno, že už nemůže nic dělat, protože už to bylo dávno v notifikaci. Hodila své hygieniky přes palubu a dala tu věc, že s tím souhlasí, aby to bylo tak, jak to schválila Poslanecká sněmovna.

Ještě větší důsledky této informace jsem si odvodil směrem k Senátu jako takovému a také směrem k panu prezidentovi. Já jsem si bohužel byl nucen už zvykat poslední dobou na to, že kolikrát je házen Senát, stavěn do pozice pátého kola u vozu, kdy se něco přijme ve sněmovně a podobně, od Senátu se chce jediná věc, aby tomu nepřekážel a schválil to, ten tisk, tak jak přišel. Na to už jsem, ne že si zvykl, to už jsem registroval několikrát. Toto je podle mě naprosto skandální vrchol. Naprosto skandální vrchol!

Zde nebyl postaven Senát jako páté kolo u vozu, ale jako neexistující kolo u vozu. Vrchol všech vrcholů! K notifikaci do Evropské komise byl předložen zákon, který žádným zákonem nebyl, byl to jenom návrh zákona, tzn. z hlediska práva naprosto bezcenný papír, aniž se čekalo na to, až to projde Senátem a také schválením panem prezidentem. To znamená, neuvěřitelné pohrdání Senátem jako institucí, která má právo a povinnost se vyjádřit.

Vyzývám, vyzývám osobně pana předsedu Senátu a vyzývám osobně celé vedení Senátu, aby se proti tomuto velmi ostře ohradili, protože to je úplně neuvěřitelná záležitost, že se něco dalo k notifikaci, aniž to prošlo Senátem. To je pohrdání Senátu ne na druhou, na nekonečnou. To už se nedá více pohrdání udělat.

Navíc vyzývám i prezidenta republiky, pana Petra Pavla, aby se ozval a ohradil vůči tomuto nehoráznému pohrdání i jeho institucí, neboť i souhlas prezidenta republiky je podmínkou toho, aby zákon mohl platit. Platí teprve tehdy, když vyjde ve Sbírce zákonů. Navíc podle mého názoru došlo i k obejití vůbec evropského práva, když se Evropské komisi předložil k notifikaci tisk, zákon, který de facto v té době neexistoval. Do této chvíle ještě neexistuje, neboť nevyšel ve Sbírce zákonů.

Můj závěr. Já osobně navrhuji ty pozměňovací návrhy, které ode mě všichni máte, které předložím, a dotýkají se pouze § 16 zákona o potravinách a tabákových výrobcích, z toho důvodu, že si myslím, že hlas hygieniků je oprávněný, jsou tam k tomu různé důvody, je skutečně oprávněný, mělo by se jim vyhovět. I kdybych z tohoto hlediska k tomu neměl připomínky, hlasoval bych pro to, aby se tento návrh neschválil, kvůli tomu, že ten způsob s tou notifikací je tak strašně urážlivý, že pokud já, abych se mohl podívat do zrcadla a cítil se jako senátor, tak se musím Senátu zastat v té době, že toto si prostě Senát nemůže nechat líbit.

Děkuji za pozornost.