Senátor Červíček: Absolutně klíčové je zajištění vymahatelnosti ukládaných sankcí

Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové,

já jsem zhruba před 16 lety byl ředitelem celorepublikové dopravní policie v ČR. V té době na českých silnicích umíralo řádově 1300 účastníků silničního provozu. Dnes ta situace je diametrálně odlišná. Ta čísla se pohybují někde kolem 500, bohužel, 500 životů, které ročně vyhasnou na našich silnicích.

Myslím, že jsem byl přítomen zhruba před těmi 16 lety diskusi, co stát, policie a všichni, co neseme nějakou míru odpovědnosti, pro to můžeme udělat. Omlouvám se za malé zdržení, ale definovaly se zhruba čtyři oblasti, které skrývají stovky věcí, jež ovlivňují situaci na našich silnicích. Ty oblasti mimochodem jsou čtyři následující: moderní infrastruktura, chcete-li, obchvaty, dálnice, opravené silnice atd., která je bezpečná a plynulejší, prevence komunikace s účastníky silničního provozu, jinak řečeno všechny účastníky nevychováte jenom represí, vy je musíte přesvědčit o správném chování na českých silnicích. Třetí oblast byla správná legislativa. Musím říct, že říct dopravě, že je něco správnou legislativou, je velmi odvážné. Trvá to roky, než se propracujete ke změnám, které jsou v jednotlivostech důležité. Provazují se do všech zmíněných zákonů. A pak je to práce policie.

Zkusím se vrátit teď k meritu věci při projednávání této novely. Pane ministře, já vám jako starý zbrojnoš chci poděkovat, že po 16 letech jste našli odvahu a vůli a schopnost nějaké kooperace, abyste se dohodli na potřebných úpravách bodového systému, jinak řečeno zjednodušení, srozumitelnější přestupky, tři kategorie bodů, které mimochodem působí preventivně, protože až si nasbíráte odpovídající počet bodů, kromě sankcí máte ještě nějakou povinnost, nebo přicházíte o možnost řídit. To je jedna věc.

Druhá, velký respekt k tomu, že jste se odhodlali, což není úplně populární, bavit se a zvýšit sankce, tudíž dát předpoklad ve správním řízení, možná k většímu trestání zejména u těch nejzávažnějších přestupků.

Třetí oblast, která je v tuto chvíli asi nejdůležitější, jsou takové ty moderní věci, řidičák na zkoušku nebo možnost řídit od 17 let.

To je základ tohoto zákona. Všechny návrhy, které tu zazněly, jsou nepochybně důležité, ale nejsem si jist, že v dopravě změna legislativy může probíhat jen tak, že si myslíme, že zrovna tuto jednotlivost máme do toho zákona dát. O tom úplně bytostně přesvědčen nejsem a respektuji právo jakéhokoli zákonodárce přicházet s pozměňovacím návrhem. Jen chci říct, že je to tak provázané a má to různé souvislosti, ne jen v té legislativě.

Samozřejmě já to tady říkám opakovaně při jiných zákonech, když zvyšujeme sankce a říkáme, že teď se lidé budou podle toho chovat, respektive budou správnější, protože se budou bát větší pokuty, jakékoli, na místě nebo ve správním řízení, tak k tomu, prosím, dodávám, že absolutně klíčové je zajistit vymahatelnost ukládaných sankcí. A to si prostě myslím, že je obrovské téma, kterým bychom měli začít. Někdo to tady naznačoval, zjednodušení administrativy, větší motivace obcí, protože jim bude zůstávat větší podíl, protože ony s tím mají nějaké náklady a úředníci to musejí zpracovávat. Ale je otázka, jestli je trend posouvat to do nějakého řízení někde u nějakých úředníků, nebo mít možnost věci řešit efektivně na místě. A to není jen tou výší sankcí, ale i dalšími opatřeními, kauce, sebrání SPZ, možná větší oprávnění policie.

A co tím chci říci, zase se dostáváme k nějakému komplexu věcí, které bych, prosím, apeloval na to, aby se řešily, aby tu byl příslib, pane ministře, že těmto věcem se budeme věnovat v komplexu a budeme se bavit o věcech, které souvisí s vymahatelností jednotlivých sankcí, protože jen tak si na nic nehrajeme, protože říkáme: „Hele, my vás budeme víc trestat, ale schopni to nějak vymoci.“ A ještě jednou, není to jen ta úřednická věc.

A s tím samozřejmě souvisí téma tonáže. Jsem rád, že to kolega zvedl. Myslím, že v odborných kruzích se o tom delší dobu debatuje. ČR by měla mít ambici se pobavit o tom, jestli stávající limity jsou nastaveny správně, nebo ne. Ale zase, přimlouval bych se moc za to, aby toto bylo nějakým způsobem bylo diskutováno odborně a bylo to připraveno v kontextu tohoto všeho, co tu svým způsobem naznačuji.

Abych, pane ministře, jen nechválil, tak samozřejmě malý povzdych nad tou 150. Já tady nebudu počítat ty úseky ani se nebudu bavit o efektech snížení emisí apod. Nebo co tu říkal kolega Čunek, který naznačoval, že vlastně dnes ve své podstatě jedete nějakou průměrnou rychlostí, protože situace na dálnicích je nějaká. Nebudu to říkat. Já spíš mám takový pocit, aby to v té veřejnosti bylo správně pochopeno, že je nějaký úsek, který to bude umožňovat, a pak je další úsek, kde se jede 130. Protože položme si ruku na srdce a upřímně si řekněme, kdo z vás byl zastaven dopravní policií při překročení například 130km rychlosti? A že zrovna jel 140, 135 a podobně?

Já tím nic neříkám, jen v porovnání těch 16 let vidím, jak na dálnicích se překračuje případně rychlost, a já jsem s oblibou vždy říkal, že jsem jel po dálnici jako dopravní ředitel a z 10 aut mě předjelo 9, která zjevně překračovala stanovenou rychlost, tak možná si teď nabíhám, ale ta situace je po 16 letech trochu jinačí. A my tím vysíláme nějaký signál. Tak jen si říkám, doufám, že českou veřejností bude správně pochopen.

