Senátor Čunek: Pro viděné dobro nevidíme chyby, které to může napáchat

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

A teď se vrátím k tomu podstatnému – dítě samozřejmě má vyrůstat v rodině. A my kolem sebe kolikrát slyšíme – je draho, a proto my nemáme, my mladí nemáme děti, protože bychom je neuživili. Částečně se s tím dá souhlasit, protože ti, kteří děti mají, řekněme, mají tu nejenom odvahu, ale také si uvědomují, že děti jsou naplněním života a mají tu radost z toho, nemyslím jenom tu počáteční, ale celkově tu radost z toho, že mají děti, tak pro společnost dělají strašně moc. Oni ji budují. A proto je dobře, aby dostávali finanční prostředky, aby ti, kteří děti mít nemohou nebo nechtějí, aby je nahradili. To znamená, abychom nevymřeli a tato společnost existovala. A pak tady máme pěstouny, a ty je třeba zahrnout nebo vzít do této kategorie taky, protože sice mluvíme o tom, a já tomu samozřejmě také věřím, že pěstouni jsou lidé, kteří prvoplánově dělají tuto službu z lásky k dětem. Ale ta láska k dětem, kdyby hladověli, nebude mít velkého trvání. Protože to může vydržet rodina, to znamená děti, které jsou jejich vlastní. Ale pěstouni nahrazují pro tuto společnost nejenom ústavy, ale samozřejmě nahrazují dobře, anebo méně dobře, ale pořád mnohdy lépe než ústavy, práci s dětmi. A proto jim tyto peníze musíme dát, protože když jim je nedáme, tak ti pěstouni nemohou tuto práci vykonávat. Jinými slovy tím chci říct, že výše peněz, které zaplatíme, tak ta také moduluje počet lidí, kteří budou ochotni na sebe převzít tuto odpovědnost. Myslím, že by v České republice, a věřím, že to tak bude, neměly zmizet zcela, v uvozovkách, postaru, „kojenecké ústavy“. Protože ZDVOP nemají a nemohou mít zdravotnické pracovníky či odborně vyspělé pracovníky. Takže pořád z těch 228 dětí v České republice je nějaká nepatrná část, která do ZDVOP, a ani tím pádem k pěstounům, jít nemůže. Takže to záchytné zařízení být musí. A právě Zlínský kraj, na tom je to vidět, takové 2 děti má. A musel je předat do takovéhoto zařízení v Jihomoravské kraji, protože existuje. Takže je dobře se dívat na tuto problematiku z pohledu celku, z pohledu taky racionality, takže nemluvit jenom o lásce všech, kteří s těmi dětmi dělají, ale že to nemohou také dělat zadarmo a musí být spravedlivě správně odměněni. A jak vidíte na tom, co jsem říkal, to znamená, že 17 pracovníků se vlastně stará v průměru o 8 dětí. Tak taková úměra ale není všude ve všech krajích. Protože i v tomto se bude muset zřejmě udělat nějaký pořádek. A poslední věc, kterou řeknu, je skutečně to, že mě mrzí, že vládní koalice v Poslanecké sněmovně nezabránila některým poslaneckým návrhům, které prošly. Protože pak vlastně návrh, který byl relativně dobrý, tak doznal potom změn. A to, co tady řekl kolega Oberfalzer, tak pak nastává, že na jedné straně je veřejnost masírována sdělovacími prostředky, které masírují pěstouni a lidé, kteří v této problematice jsou, že chtějí zvýšit prostředky. Stejně tak tam bude to zvýšení prostředků pro kraje, což je velmi dobře. A já vám řeknu, že velmi rád bych dneska hlasoval pro zákon, který by vůbec nebyl takový, jak ho máme. Jenom bychom zvýšili prostředky a pak tady přišel zákon, který skutečně bude bez chyb, které všichni vidíme. A navíc všichni říkáme už teď – musíme to schválit, přestože vidíme, že jsou tam tak velké chyby. A ty důsledky, které tam mohou vzniknout, tak samozřejmě potom tvoří chyby další, které už jsou ale chyby také na člověku a na dětech, na pěstounech atd. Takže děkuji za pozornost.

