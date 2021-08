Senátor Čunek: Nabíhá tady tisíc věcí, které asi nedokážeme v tuto chvíli odhadnout

reklama

Pane místopředsedo, pane vicepremiére, kolegyně, kolegové, je dobře, že jsme dnes tak zostra začali naši schůzi v rámci energetického zákona, protože to, co se děje v rámci energetického zákona, v rámci, řekněme, těch šejdířů s elektřinou, tak v tomto zákoně a samozřejmě pak v jiných ještě se děje již dlouhodobě. A já jsem si všiml jedné věci, kterou ve svém úvodním slovu tady pan vicepremiér řekl.

On řekl: "Dívejme se do budoucna," to, co bylo, chyby, které byly, že to prostě už teď nechce řešit. Já si myslím, že to je hrozná škoda. Asi není dobře, když ministr nebo jakýkoli jiný pracovník po volbách nastoupí a řekne: "Co bylo, je všechno špatně a já tady přicházím jako spasitel." Mnozí to dělají, je to k smíchu, ale není to dobře. Ale faktem je, že to, co se dělo právě například v tomto zákoně, to by stálo, a uznávám, že asi ne teď, za úvahu a reflexi, kterou bychom měli vždy udělat minimálně ve výborech, a tady ji krátce představit, abychom se vyvarovali chyb, které tam byly. Ale ty chyby nebyly některé chybami. To byly úmyslné kroky, které někdo nastražil do zákona tak, aby byl zvýhodněn před ostatními. A tento zákon, který má svou historii až někde v roce 2003, od té doby se tu začalo mluvit. Samozřejmě mluvilo se o tom daleko dříve, ale vznikal zákon o podporovaných obnovitelných zdrojích energie, tak si vezměte, že tak, jak tady bylo řečeno, že pan poslanec Nacher něco načetl, tak tehdy nějaká paní poslankyně Šedivá z čistého nebe načetla, že výkupní ceny nebo že by zastropovala meziroční snižování výkupní ceny. Tzn. zabránila ERÚ neboli státu snížit cenu o více než 5 % meziročně. Já tu paní bývalou kolegyni vůbec neznám, takže ji nechci nějak dehonestovat tím, že bych tvrdil, že nevěděla, co dělá, že jí to prostě někdo dal, někdo, komu buď důvěřovala nebo mu byla zavázána. Nebo jestli to věděla sama, co dělá, ale v tu chvíli to nikomu v PS a posléze v Senátu nebylo divné. Zůstalo to tam, protože v té době někde 1 MW v tom celém solárním zařízení, tzn. nejen panely, ale i měniče a tak dále, se počítala, že se dá koupit a pořídit někde za 150 mil. Kč. Dnes se dá, nebo já vezmu údaje minulého roku, cena za 1 MW klesla pod 15 mil. Kč. Tzn. za tuto dobu to šlo 10x níž. To je vývoj, který je dobrý, očekávalo se, že někdy k nějakému snížení dojde, ale že k tak razantnímu, mohutnému, to samozřejmě nikdo nečekal. Nicméně to zastropování ceny znamenalo, že ti, kteří začali, vybudovali své elektrárny již za cenu podstatně nižší, tzn. 100, 90, 80 mil. Kč, tak ti potom skutečně extrémně na tom vydělávali, protože měli cenu, která se vázala na daleko jiné peníze.

Pak z nějakého nepochopitelného důvodu do toho nevstoupil parlament, ale ERÚ svou vyhláškou 475 z roku 2005 prodloužil, někteří říkají, že to bylo v rozporu se zákonem, že to zmocnění nemá, dobu životnosti fotovoltaických elektráren z 15 na 20 let. To není malá věc, protože tím o pět let prodloužil právě to, že budou mít tu stanovenou výkupní cenu, tu zvýhodněnou a tak dále. Tam se tehdy počítalo, když to bylo 15 let, že jim stát vlastně zaplatí ve zvýhodněné ceně tu investici. A další roky už cena nebude takto vázána, bude tržní, protože doba životnosti se počítá asi na 25 let. Samozřejmě i s tím, že tehdy se myslelo, že po 15 letech účinnost panelů klesá a tak dále. To byl další krok, který přinesl další peníze.

A já chci poukázat na to, že dnes je několik politiků, možná jich je víc, kteří velmi rádi mluví o tom, že to jsou solární baroni a ti, co provozují ty elektrárny. Vlastně dehonestují lidi, kteří mnozí vyslyšeli volání státu a EU po tom, že je potřeba vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů. Věřím, že někteří to dělají i z nějakého takového důvodu, ale hlavně stát nabídl těm lidem "dělejte toto a vyděláte tolik peněz". Tak se chová každý z nás. Každý nás, když nám předloží, kdysi jsme měli spořitelní knížky za 4 %, tak dnes už takové nedostaneme. Ale když si někdo chce uložit bezpečně někam peníze nebo si je chce nechat na účtě, tak dostane od té banky nabídku. A teď si představte, že jsou banky, které vám dávají za peníze na účtu o nějaké miliprocento více a teď by někdo přišel a řekl: "Ti, kteří přijali od té normální schválené banky nabídku, která je o něco vyšší, tak to jsou nemravní lidé a jsou to bankovní lupiči" nebo něco takového. A tady jsme vyrobili z nějaké skupiny lidí, kteří chtěli zhodnocovat legálním způsobem svoje peníze, svoje zdroje, tak jsme z nich udělali solární barony. Přitom ten solární baron seděl na ministerstvu průmyslu, na ERÚ, seděl v parlamentu, protože stát vybudoval tady tuto síť, stát stanovil podmínky. A pak opustil to, že pojmenuje viníky. A teď zase stát nějakým způsobem chce regulaci spustit.

Takže jsem přesvědčen, že je to chybné, nepojmenovat, teď myslím ze strany pana ministra, protože on ty podklady má stejně jako já tady, když je můžu mít já, má je zcela jistě i on, jaké kroky, jaké milníky za vlády koho a kdo to tam načítal tehdy, všechny ty pozměňováky, které způsobily více než stomiliardovou v tuto chvíli, nebo kolik už to je, ztrátu ČR, která vyplývá z toho, že podpora byla nepřiměřená. A o tom se tady nemluví.

Pak samozřejmě chápu snahu paní kolegyně Žákové, která podala pozměňovací návrh, kde se na ni obrátili ti, kteří byli v dobré víře. Víte, jak dlouho trvá vyřízení stavebního povolení, přípravy území a tak dále, to není ani několikatýdenní, ani několikaměsíční cesta, tzn. oni si to začali připravovat a pak se začalo jednat o zákonu, který změní tyto podmínky, protože ta podpora už byla nepřiměřená. A to se psal rok, myslím, že 2009. Nicméně už na konci roku 2008 se o těchto věcech mluvilo.

My bychom mnozí mohli namítnout, a velmi oprávněně, "tak když už se o tom mluvilo, tak proč se do toho pustili?". Oni se do toho někteří pustili ještě dřív, než se o tom začalo mluvit. Pak někteří toho nedbali a ve chvíli, kdy už byl zákon schválen, tak ještě elektrárny dodělávali. A tam hledat spravedlnost, kdo měl předpokládat, protože už mohl vědět. A ten, kdo skutečně nemohl vědět, je velmi těžké.

My jsme teď, a omlouvám se, říkám to znovu, dnes už podruhé, protože jsem vystupoval ráno k energetickému zákonu, zase vystaveni tomu, že my bychom tady chtěli udělat nápravu, a ta náprava nicméně teď podléhá tomu, že když nějak nepřiměřeně, myslím z pohledu PS zasáhneme do toho zákona, tak ho buď neschválí nebo projde ten, který je špatný, vágní, a těžko to posoudíme.

Pan vicepremiér tady coby ministr průmyslu řekl svůj názor. Dal tam také odůvodnění. A je velmi těžké pro nás, kteří se touto materií zabýváme, u tohoto zákona jsem byl zpravodajem v podvýboru, tak je skutečně těžké vyhodnotit, jaký dopad to bude mít. Dokonce někteří tvrdí, že nedávno odsouzení podnikatelé, kteří dostali sedm let za to, že měli podvádět právě s licencemi a s povoleními a tak dále, tak tím, že bychom schválili tento pozměňovací návrh, tak že by tam vlastně způsobilo to, že by tam žádná škoda nebyla a oni by nebyli odsouzeni a tak dále. Nabíhá tady tisíc věcí, které asi nedokážeme v tuto chvíli odhadnout, protože mám několik právních názorů, jaký to bude mít dopad a jaké to budou další výdaje státu. Zatím se mluvilo u těch 29 elektráren, že by to byla zhruba 1 miliarda za 10 let té změny. Ale mnozí namítají, že by tam spadlo více subjektů. Jestli je to pravda, nebo není, nevím, ale je to komplikace.

V každém případě chci upozornit na to, že máme zákony, kterých si hodně všímá Senát. A to jsou všechny ty lidskoprávní dopady. Ovšem pak máme energetické zákony, které mají dopady ekonomické do lidského počínání. Ale zároveň dopady na občany ČR. A tady lze skutečně vystopovat to, že ani ministerstvo, ani ERÚ v té době od roku 2006, řekněme, do roku 2010, 2011, 2012 udělalo strašně moc chyb, které směřovaly k tomu, aby ti, kteří nepřiměřeně vydělávali, vydělávali dál. A pak bych řekl, že titíž politici, někteří z nich, kteří to zavinili, tak pak zase vzali standartu nějakou, prapor, a řekli: "To jsou solární baroni, ne my tady, ale oni tam." A to si myslím, že je celé špatně.

Bylo by určitě užitečné, kdybychom někdy měli tu vůli a věnovali se tomu, co vzniklo dnes ráno, tzn. pojmenovat chyby v historii. Pravdou je, že mnozí z těch, kteří se jich dopustili, ještě v politice jsou a moc by to nechtěli. A ti ostatní nechtějí, aby se o nich mluvilo. Stejně tak ti, co na tom vydělali. A možná podporovali mnohé politiky či politické strany, takže by neradi, aby se to rozklíčovalo. Ale situace je taková.

Poslední věc, kterou bych chtěl říci a kterou chci zmínit, je, že v rámci celkového pozměňovacího návrhu, který zřejmě, jak jsme se bavili na podvýboru, bylo to i tady zmíněno, a potom na podvýboru, se bude hlasovat zvlášť, tak jeden z pozměňovacích návrhů je, který jsem předložil já, aby solární energie byla zařazena mezi tzv. energie, které podléhají či mohou podléhat aukci. Je to záležitost, kterou podvýbor i výbor schválil. Věřím, že pan ministr či ministerstvo k tomu mělo neutrální nebo kladně neutrální stanovisko, jak tam bylo řečeno. Jedná se o jednu z takových těch spících věcí, která může být vládou využita a měla by být využita, protože tento zákon se v jiných zemích prováděl jinak. Zaprvé se tam nedopustili těchto šílených chyb. Díky nejen zastropování, jak jsem říkal, a díky té historii, ale sledovali a podporují obnovitelné zdroje v rámci toho, kolik skutečně v této době stojí. Takže jestli někdo postavil elektrárnu v roce 2006 za 150 milionů a dnes ji postaví za 15, tak ta podpora je 10x menší. U nich. U nás to tak nebylo a není. A záležitost aukcí je využívána a měla by být samozřejmě celá, aby to bylo systémové, uchopena státem tak, že stát řekne: "Tolik jich máme, tolik jich budeme podporovat. Kolik jich chceme navíc? No kolik máme peněz, kolik chceme do této obnovitelné energie dát finančních prostředků příští rok, další rok," to si stanoví a do této ceny potom dělá aukce na jednotlivé zdroje energie. A aby to tak mohl udělat, k tomu má v tomto návrhu zmocnění vláda, která průběžně může podporovat tento zdroj více tak, jak vláda uváží a jak bude potřebovat v jednotlivých letech. Takže v tomto smyslu vás žádám o podporu tohoto návrhu, protože v budoucnosti vlády mohou tyto aukce využít samozřejmě podle zákona u ostatních zdrojů energie. A bylo by dobře, aby to bylo i tady, aby regulace byla možná i v budoucnosti, když se změní nějakým způsobem podpora solární energie.

Děkuji za pozornost.

