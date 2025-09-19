Senátor Czernin: Vydáme se cestou Slovenska a Maďarska?

Volby rozhodnou, kam bude Česko kráčet. Zůstaneme hrdým a stabilním členem NATO a EU, nebo se vydáme cestou Slovenska a Maďarska?
Rozdíl mezi kandidáty je jasný: na jedné straně vzdělaný, slušný a pracovitý premiér, na druhé chaotik bez přehledu a hrozící bezpečnostní riziko.
První říjnový víkend máme budoucnost v rukou. Nedopusťme návrat do izolované šedi, kterou jsme s Vlastimil Válek zažili a nechceme ji už nikdy opakovat.
autor: PV