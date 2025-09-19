Senátor Czernin: Vydáme se cestou Slovenska a Maďarska?

21.09.2025 22:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám do Poslanecké sněmovny.

Senátor Czernin: Vydáme se cestou Slovenska a Maďarska?
Foto: Hana Brožková
Popisek: Tomáš Czernin

Volby rozhodnou, kam bude Česko kráčet. Zůstaneme hrdým a stabilním členem NATO a EU, nebo se vydáme cestou Slovenska a Maďarska?

Rozdíl mezi kandidáty je jasný: na jedné straně vzdělaný, slušný a pracovitý premiér, na druhé chaotik bez přehledu a hrozící bezpečnostní riziko.

První říjnový víkend máme budoucnost v rukou. Nedopusťme návrat do izolované šedi, kterou jsme s Vlastimil Válek  zažili a nechceme ji už nikdy opakovat. 

Ing. Tomáš Czernin

  • TOP 09
  • senátor
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám do Poslanecké sněmovny.