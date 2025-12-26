Senátor Fischer: Jan Darmovzal je už 477 dní ve vězení

27.12.2025 18:12
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k věznění Jana Darmovzala.

Senátor Fischer: Jan Darmovzal je už 477 dní ve vězení
Foto: Hans Štembera
Popisek: Kandidát na prezidenta Pavel Fischer

Přeji radostné Vánoce všem. A to i Janu Darmovzalovi do vězení ve Venezuele.

V nedobrovolném zajetí tráví vánoční svátky podruhé, už je to 477 dní. Zatčen byl 5. září 2024, dodnes mu nebylo sděleno obvinění! Přes opakované žádosti mohl přijmout jednu jedinou návštěvu zvenku, a to teprve před několika dny. 

Úsilí o jeho osvobození komplikuje růst napětí v oblasti.  Jak známo, Donald Trump zahájil námořní blokádu sankcionovaných ropných tankerů v pobřežních vodách Venezuely 16. prosince 2025 a blokáda stále pokračuje. Není to vůbec dobré, navíc tím USA porušují mezinárodní zásadu svobody mořeplavby.  A protože USA nevyloučily ani vojenské údery, situace politických vězňů v zemi se dále komplikuje.

Podporuji úsilí všech  - vlády a prezidenta republiky - kdo na Jana nezapomněli a usilují o jeho vysvobození.  

Mgr. Pavel Fischer

  • BPP
  • senátor
