Senátor Fischer: Jan Darmovzal je už 477 dní ve vězení

Přeji radostné Vánoce všem. A to i Janu Darmovzalovi do vězení ve Venezuele.
V nedobrovolném zajetí tráví vánoční svátky podruhé, už je to 477 dní. Zatčen byl 5. září 2024, dodnes mu nebylo sděleno obvinění! Přes opakované žádosti mohl přijmout jednu jedinou návštěvu zvenku, a to teprve před několika dny.
Úsilí o jeho osvobození komplikuje růst napětí v oblasti. Jak známo, Donald Trump zahájil námořní blokádu sankcionovaných ropných tankerů v pobřežních vodách Venezuely 16. prosince 2025 a blokáda stále pokračuje. Není to vůbec dobré, navíc tím USA porušují mezinárodní zásadu svobody mořeplavby. A protože USA nevyloučily ani vojenské údery, situace politických vězňů v zemi se dále komplikuje.
Podporuji úsilí všech - vlády a prezidenta republiky - kdo na Jana nezapomněli a usilují o jeho vysvobození.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.