Senátor Fischer: Kybernetický prostor je dnes bojištěm

Možná si to neuvědomujeme, ale v digitálním světě se běžně odehrávají vojenské útočné operace a zákeřně se kradou naše data. A to není jen nějaké sci-fi, je to realita tady a teď! Senátní Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost po brífinku s experty na kyberbezpečnost včetně NÚKIBu, dospěl k jasnému závěru: zhoršená bezpečnostní situace a rozsah kybernetických útoků vyžadují okamžitou a zvýšenou pozornost a vláda by to neměla podceňovat!
Co se děje?
• Státem podporované útoky: Nejde jen o náhodné hackery. NÚKIB eviduje rekordních 268 kybernetických incidentů jen za rok 2024. Státy jako Čína (skupina APT31) stojí za dlouhodobými útoky na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, což je prokázaný útok Číny na kritickou infrastrukturu u nás. Také Rusko (skupiny APT28, APT29, COLDRIVER, Void Blizzard) cílí na české instituce, nebo na firmy podporující Ukrajinu, novináře a další aktéry.
• Krádeže dat a fatální dopady: roste také kyberkriminalita, například ransomware, který sice tvoří "jen" jednotky případů měsíčně, ale má velmi závažné dopady. Nejvážnější útoky jsou utajeny. Ale zveřejněný příklad z Velké Británie ukazuje, že útok na zdravotnickou firmu může způsobit omezení péče, nedostatek krve a dokonce vedl k úmrtí pacienta a úniku dat téměř milionu lidí. To nám ukazuje, jak vážné to může být.
• Ohrožení osobních údajů: Infostealery, tedy malware na krádež přihlašovacích údajů, zažívají rekordní růst a stojí za většinou úniků dat. Globální zásah proti malwaru Lumma Stealer odhalil asi 10 milionů kompromitovaných zařízení, obětí byla i řada z nás v Česku. Setkat se můžeme i s podvody na WhatsAppu, kdy útočníci po převzetí účtu zkouší vylákat peníze od vašich kontaktů.
DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ: APLIKACE JAKO TIKTOK NEBO WECHAT PŘEDSTAVUJÍ RIZIKO! ?? NÚKIB vydal oficiální varování před aplikacemi jako TikTok (už v březnu 2023) a WeChat (v listopadu 2023). Proč? Kvůli rozsahu sbíraných dat, způsobu jejich zpracování a právnímu prostředí v Číně, které umožňuje čínským úřadům přístup k nim. NÚKIB proto důrazně doporučuje, aby zejména lidé ve vysokých veřejných, politických či rozhodovacích funkcích tyto aplikace vůbec nepoužívali, a to ani na soukromých zařízeních!. Zvážit jejich používání by měla i široká veřejnost.
Proč o tom mluvíme? Mnoho firem a institucí o incidentech nemluví, aby si nepoškodily pověst. Právě nízká informovanost veřejnosti je problém.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je klíčový pro naši obranu, ale potýká se s nedostatkem odborníků, protože jejich platy na trhu převyšují možnosti úřadu. Proto Senát vyzval vládu, aby odpovídajícím způsobem posílila rozpočtovou kapitolu NÚKIB pro rok 2025. Je to investice do naší bezpečnosti a rozhodně se vrátí.
A co můžeme dělat my? Buďte ostražití online! Chraňte svá data a přihlašovací údaje! Kybernetická bezpečnost není jen věcí státu, ale rozhoduje chování každého z nás. Ve výsledku totiž neexistuje jedno bezpečné zařízení. Ale rozhodně existuje soubor bezpečných opatření, která jako uživatelé - budeme-li odpovědní - můžeme dodržovat. A teprve pak lze mluvit o bezpečném prostředí.
autor: PV