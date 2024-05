Senátor Láska: Nesnáším předvolební kampaně

reklama

Mám pro politika jednu fakt blbou vlastnost. Nesnáším předvolební kampaně. Ač normálně diskuze s lidma ať na sítích, a především naživo, miluju, tak před volbama cítím fakt velkou potřebu se stáhnout a dělat, že nejsem. Ten pocit, že se lidem vnucuju, že stojím ve frontě žadatalů o jejich hlas… no, není mi to příjemné.

Jenže jednou jsem předseda politického subjektu a tak to musím nějak skousnout. A tak tomu tedy bude i následující dny. Do 6. června, kdy jsou volby do Evropského parlamentu, budu lobbovat za naše SEN 21 - politické hnutí, které kandiduje v koalici se stranou Volt Česká republika.

Do voleb chybí 24 dnů a tak vás ode mě čeká 24 statusů. Nemůžu jinak fakt. Naše hnutí je malé, má omezené peníze na kampaň, a proto předseda musí pomoci, co mu jeho síly dovolí. A udělám to vlastně rád - pro skvělé lidi, kteří na téhle kampani pracují, pro skvělé ženy a muže, kteří za nás kandidují.

A třeba vás i bude zajímat povídání o tom, jak se politické hnutí pere o své místo na slunci ve svých prvních celostátních volbách.

Tak od zítřka jdu na to.

