Senátor Nytra: Teoreticky se dá zneužít všechno

Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, kolegyně, kolegové.

Na úvod chci souhlasit s paní senátorkou Šípovou, ta novela opravdu není a hlavně nebyla dobře vysvětlována. Třetího ráno měla být spuštěna masivní kampaň o tom, co všechno se minimálně změnilo oproti té původní předloze, proč potřebujeme pandemický zákon a jak to vlastně myslíme.

Nemůžeme spoléhat na sdělovací prostředky, protože... Opravdu jste někde zaznamenali, že pan premiér už 2. večer po projednání ve sněmovně prohlásil, že vláda příští týden 14. navrhne na schůzi zrušení pandemické pohotovosti? 2. února večer... Nepublikováno. Bylo to na tiskové konferenci vlády. Mám pro to důkazy. Takže, ano, souhlas, ta novela prostě nebyla dobře komunikována.

Bohužel tu není pan senátor Canov, protože vaším prostřednictvím bych ho chtěl požádat, aby se opravdu neopíral o energetickou smrští těžce zkoušené ostravské hutě. Ale teď k tomu meritu věci. Já jsem měl to štěstí, covid jsem zatím neprodělal. Byl jsem jednou díky onemocnění svého kolegy... Byla na mě uvalena karanténa. Jak si myslíte, že to bylo uvaleno? Pomocí mobilního telefonu. Moc nerozumím těm výtkám k těm paragrafům, třem odstavcům nebo kolika, které se týkají SMS. Ta vládní předloha nebyla šťastná, když to řeknu slušně. Ale dneska je odstraněna pověřená osoba, je odstraněna fikce souhlasu a je zavedena fikce ukončení.

Když si položím vedle sebe tři normy, které má nebo může mít ministerstvo zdravotnictví a vláda vedle sebe, je to pro mě taky velice poučné srovnání. V zákoně o ochraně veřejného zdraví všechna opatření, je nutno přiznat, že jsou velice omezená výkladem Nejvyššího správního soudu, co lze omezit, ať už plochou, rozsahem nebo i obsahem, ale přesto je může vyhlásit kterákoliv krajská hygiena po předchozím oznámení ministerstvu zdravotnictví. Žádná parlamentní kontrola tam není.

Co se týká nouzového stavu, vyhlašuje ho vláda, až následně ho může zrušit Poslanecká sněmovna. Naopak u pandemického zákona, když vycházím z toho, že opravdu premiér a ministr zdravotnictví dodrží slovo, neumím si představit, že by sněmovna nekývla na zrušení této aktuální pandemické pohotovosti, tak znovu obnovení pouze usnesením Poslanecké sněmovny. Veškerá opatření, která budou nebo jsou přijímána v rámci tohoto zákona, sice navrhuje ministr zdravotnictví, ale po projednání ve vládě. Takže opět to není žádná diktatura jednoho člověka.

Co se týká zákazů, v nouzovém stavu jde zakázat cokoliv.

V rámci zákona o ochraně veřejného zdraví toho jde opravdu málo. Dají se nařídit roušky a rozestupy, a tím asi končíme. Pokud se bavíme o nějakém plošném opatření. V rámci pandemického zákona jde zakázat pouze návštěvy zdravotnických a sociálních zařízení a věznic. Tím ten výčet končí. Pak tam už jsou jenom omezení a podmínky pro fungování. Ano, můžeme podezřívat vládu, že toho chce zneužít. Mně tady nesedí akorát jedna věc. V rámci nouzového stavu tuto vládu vůbec nepodezříváme z toho, že by ho mohla zneužívat. A je pravdou, že – a teď mě neberte za slovo – z té škály 40 možností zákazů a opatření řekne při vyhlášení nouzového stavu, že bude využívat jeden dva nebo tři instituty. To lze pochopitelně. A já doufám, že v případě potřeby by to naše vláda udělala. Takhle jsme to chtěli i po vládě premiéra Babiše.

Tady vládu nikdo nepodezřívá, že by chtěla nouzový stav zneužít. Ale u pandemické pohotovosti nebo pandemického zákona, byť ano, teoreticky zneužít se dá všechno, takže buď k této vládě přistupujme stejně u nouzového stavu a stejně u pandemické pohotovosti, ale pak mi nemůže nikdo tvrdit, že tento návrh je totalitní, ne-li fašistický. Jedna nebo dvě věci tady zazněly ve vystoupení pana senátora Canova, které nejsou pravda. Respektive tu jednu si neumím představit, protože návrh, abychom pro podzimní vlnu to řešili jednoduchou novelou, jak chcete novelizovat něco, co už neplatí? 1. 3. ten zákon neplatí. Nedá se novelizovat. Musel by se napsat znovu.

To znamená, možná to bylo jenom přeřeknutí. Ale hlavně zaznělo tady, že pokuty jsou sice sníženy, ale mohou se zvýšit. Naopak. Je to přesně naopak. § 11 odstavec 3 říká jasně, jestliže budu posuzovat něco podle zákona o ochraně veřejného zdraví, kde jsou pokuty podstatně vyšší, musím přihlédnout k horním hranicím pokut, které jsou uvedené v aktuální podobě pandemického zákona. Je to jak u fyzických osob, tak u právnických osob.

Jinými slovy tato norma nepřímo novelizuje zákon o ochraně veřejného zdraví. A ty pokuty tímto ustanovení § 11 odstavec 3 snižuje. Slyšeli jsme tady spoustu o očkování, přitom já, ač jsem to četl zleva, zprava, shora, zdola, jsem o očkování v tomto zákoně nenašel ani tečku, ani čárku. Naprosto zbytečné. Ale budiž. Takže za mě závěr – já tento návrh novely zákona o pandemickém nebo pandemického zákona podpořím.

Děkuji.

