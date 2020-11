Senátor Orel: Cílem je umožnit nápravu degradovaných stavů drobných vodních toků

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Vzhledem k tomu, že jsem předkládal ty dva pozměňovací návrhy, které prošly pozitivně výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a regionální rozvoj, tak si je dovolím ještě trošičku přiblížit.

Já se především omlouvám za to, že jsem to nepředložil do garančního výboru, ale to bylo z toho důvodu, že jsem si myslel, že garančním výborem je právě ten výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Tak nějak mi to tam více sedělo.

Ještě bych možná na pravou míru uvedl to, že v komisi voda - sucho ten návrh komplexní u mého pozměňovacího návrhu byl, ale pravdou je, že jsme byli ve velmi úzkém složení.

Takže k tomu zdůvodnění toho prvního pozměňovacího návrhu tolik, to podrobné zdůvodnění máte na stolech, takže to zkrátím.

Jak už tu zaznělo, cíl je administrativně zjednodušit odstranění vodních děl v korytech drobných vodních toků s cílem umožnit zpřírodňování upravených koryt drobných vodních toků, takzvané renaturace. Platná právní úprava obsažená ve vodním zákoně nevytváří dostatečné podmínky pro to, aby ukončování právní existence těch nepotřebných, přežitých vodních děl mohlo probíhat v rozsahu adekvátním potřebám zlepšování vodních poměrů v krajině.

Předkládaný návrh má proto za cíl umožnit ukončování právní existence podélných technických úprav koryt formou ohlášení podávaného vlastníkem daného vodního díla. Především se jedná samozřejmě o správce vodních toků k vodoprávnímu úřadu. Navrhované ukončení právní existence vodního díla, akceptování příslušného ohlášení ze strany vodoprávního úřadu má administrativní charakter, nevznáší nároky na změny půdorysné, respektive pozemkové dispozice vodního toku, ani nepřináší okamžité změny funkčních charakteristik koryta toku. Koryto vodního toku, respektive jeho technická úprava, zůstane nadále v současném stavu, do kterého se postupným působením přírodních procesů dostala.

Koryto vodního toku bude následně považováno za přirozené koryto vodního toku ve smyslu 44 odstavce 2 vodního zákona. S tím, že vlastník vodního díla provede ohlášené práce k zajištění bezpečnosti a průtočnosti koryta tohoto drobného vodního toku. Jedná se například o odklizení betonových prvků z dna těchto vodotečí.

Zjednodušeně řečeno, cílem je umožnit nápravu degradovaných stavů drobných vodních toků v krajině, omezit často zbytečné povinnosti vlastníků vodních děl k údržbě a opakované obnově starých, dožitých, přežitých úprav vodních toků, které probíhaly především v 70., 80., 90. letech minulého století. A v podstatě tím přispět k adaptaci pro změnu krajiny. Všichni víme, že nás postihlo dlouhodobé sucho nebo naopak povodně. Tato opatření mohou ve své podstatě přinést určitou adaptaci na ty klimatické změny. Ony ty vodní toky, drobné vodní toky, to jsou desítky tisíc kilometrů. Nejsou to malé úseky. Kdo to sleduje trošku, víme, že revitalizace větších vodních toků nám příliš neběží. Je to spojené s obrovskou administrativou, byrokracií, samozřejmě zpracováním projektových dokumentací, složitým vodoprávním řízením, takže ty revitalizace můžeme v podstatě počítat na prstech rukou. Toto jsou možnosti, ty drobné úpravy těchto drobných vodních toků, to je možnost, jak ušetřit i finanční prostředky správcům povodí a přispět ke zlepšení vodního režimu v krajině. Myslím si, že místně výrazně přispět.

Ten druhý pozměňovací návrh, to jsou skutečně legislativní, technické záležitosti, v jednom případě je tam špatně uvedený odstavec, nebo číslo odstavce, je to na základě upozornění našeho legislativního odboru. Druhá záležitost, ta se, jak už to bylo taky řečeno, týká účinnosti té právní normy, protože adresáti, tím, jak se to zdrželo dlouho při jednání v Poslanecké sněmovně, ti musí mít časový prostor připravit se na to, jaké zavádí tento zákon povinnosti. A to nejde během jednoho, dvou měsíců. Ten odklad účinnosti je skutečně nutný o ten rok.

Poslední záležitostí, takovou technickou nebo upřesňující, je to, to se týká zmocnění orgánů pro vydání obecně závazného nařízení, týká se to užitkové vody, protože to zákonem bylo opomenuto. To se napravuje tím, že k vydání příslušného prováděcího právního předpisu je zmocněno ministerstvo zdravotnictví. To je ode mě vše, děkuji a moc vás všechny prosím o podporu těchto pozměňovacích návrhů.

Děkuji.

