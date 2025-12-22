Senátor Rychlík: SPD nepochopila, že ve vládě nemůže pořád strašit občany a lhát

23.12.2025 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k SPD.

Senátor Rychlík: SPD nepochopila, že ve vládě nemůže pořád strašit občany a lhát
Foto: ČT
Popisek: Břetislav Rychlík

SPD nepochopila, že ve vládě nemůže pořád strašit občany a lhát. Myslím, že ANO bude mít s nimi velkou zábavu.

Ministryně financí se musela ostře ohradit proti tvrzení, že ve státní kase chybí 116 miliard a dokonce s panem Radimem Fialou vůbec nemluvila…

Se vzpomínkou na zesměšňování pětikoalice slovem pětislepenec začíná éra šestičehosi:

„Nerada komentuji zprostředkované výroky. Částka 116 miliard nikdy nikde nepadla,“ uvedla po jednání vlády Schillerová.

„Ani jsem s panem Fialou nemluvila, já myslím, že to bude nějaký šum,“ dodala následně ministryně s tím, že se o ničem podobném vůbec nebavili

doc. Břetislav Rychlík

  • BPP
  • senátor
Fiala , SPD , Rychlík , Radim Fiala

Tomio Okamura byl položen dotaz

Proč jste na ministra nenavrhli někoho, kdo má české občanství?

Podle mě by to měla být jedna z hlavních podmínek a divím se, že není ze zákona, a že zrovna vy nevyberete někoho, kdo má naše občanství. Děkuji za odpověď. Bartošová

