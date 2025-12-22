Senátor Rychlík: SPD nepochopila, že ve vládě nemůže pořád strašit občany a lhát

SPD nepochopila, že ve vládě nemůže pořád strašit občany a lhát. Myslím, že ANO bude mít s nimi velkou zábavu.
Ministryně financí se musela ostře ohradit proti tvrzení, že ve státní kase chybí 116 miliard a dokonce s panem Radimem Fialou vůbec nemluvila…
Se vzpomínkou na zesměšňování pětikoalice slovem pětislepenec začíná éra šestičehosi:
„Nerada komentuji zprostředkované výroky. Částka 116 miliard nikdy nikde nepadla,“ uvedla po jednání vlády Schillerová.
„Ani jsem s panem Fialou nemluvila, já myslím, že to bude nějaký šum,“ dodala následně ministryně s tím, že se o ničem podobném vůbec nebavili
Zdroje:
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-fiala-z-spd-nema-dobry-den-kolegove-z-vlady-popreli-hned-dva-jeho-vyroky-40554527?fbclid=IwY2xjawO2X8BleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEegey7SFUr7jVYMqbzgzq7bMhozJFCZz4eQHoQkAD6_6FIra612-yS5dn5y_E_aem_F3oTlIrXcfE389aBThYO2g#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhpnative.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=3&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=nativeSbrowser
Líbil se Vám tento článek?
Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet:
131-981500247/0100
QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE
.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE
.