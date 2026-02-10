Picek (SPD): Jak si zastupitelé Hradce Králové připomněli památku obětí holocaustu

10.02.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Připomínka obětí německých vyhlazovacích táborů z 2. světové války na zasedání zastupitelstva města Hradec Králové skončila ostudou.

Foto: SPD
Popisek: Logo SPD

Zastupitel Denis Doksanský v úvodu lednového zasedání zastupitelstva města připomněl, že na den zasedání připadá Mezinárodní den památky obětí holocaustu, a navrhl, aby zastupitelstvo uctilo památku obětí minutou ticha. Bývá dobrým zvykem a také slušností podobnému požadavku vyhovět, zvláště jedná-li se o tak závažnou událost jakou bylo hromadné vyvražďování českých občanů židovského původu v průběhu druhé světové války.

Všichni nejspíš očekávali, že i v tomto případě bude návrh přijat a zastupitelstvo si připomene památku obětí německých vyhlazovacích táborů. To se však nestalo. O slovo se přihlásil zastupitel Podroužek z TOP 09, který obvinil zastupitele Doksanského z pokrytectví, které má spočívat v tom, že zastupitel Doksanský, který je zároveň také poslancem, podpořil vládu Andreje Babiše, za jejíhož ministra byl navržen Filip Turek, který podle názoru pana Podroužka obdivuje nacismus.

Po tomto vystoupení překvapený zastupitel Doksanský svůj návrh na minutu ticha stáhl, neboť nechtěl, aby se vzpomínka odehrávala v takto vyhroceném ovzduší.

Nebudu se pouštět do úvah o tom, že Filip Turek ani není členem vlády, kterou Denis Doksanský jako poslanec svým hlasem podpořil. Už jsme si zvykli, že většinu vystoupení pana Podroužka na zasedáních zastupitelstva tvoří osobní útoky proti panu Doksanskému. Tyto slovní výpady patří ke koloritu současného zastupitelstva a přinášejí oživení někdy dlouhých a jednotvárných zasedání. V tomto případě se ale nemohu zbavit pocitu, že si pan Podroužek pro své vystoupení nevybral správný čas. Jsou chvíle, kdybychom měli, jak se s oblibou říká, odložit stranické průkazky a chovat se jako lidi.

Vystoupení pana Podroužka si můžete poslechnout zde v čase 15:13:04 ZDE.

Pozn.: Mezinárodní den památky obětí holocaustu připadá na 27. ledna. Datum 27. ledna bylo vybráno záměrně, jelikož 27. ledna 1945 byl 1. ukrajinským frontem Rudé armády pod velením maršála Ivana Stěpanoviče Koněva osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka, slouží však jako symbol osvobození všech ostatních nacistických koncentračních táborů.

Česká republika vyhlásila 27. leden významným dnem poprvé v roce 2000, následně byl v roce 2004 zákonem ustanoven jako „Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti“.

Mgr. Ivan Picek

  • SPD
  • zastupitel města
