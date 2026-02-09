Europoslankyně Bartůšek opustila Patrioty

Odchod následně potvrdila i sama Bartůšek. „Od minulého týdne už nejsem členkou skupiny Patrioti pro Evropu, naše cesty se rozešly,“ uvedla europoslankyně. K důvodům svého rozhodnutí se podrobněji vyjadřovat nehodlá. „I když už nejsem členkou Patriotů, ctím a budu ctít to, že jde o interní záležitosti skupiny, takže k tomu nemám další komentář,“ doplnila Bartůšek.
Ve frakci Patrioti pro Evropu dosud zasedala společně s europoslanci hnutí ANO a také s dalším zástupcem hnutí Přísaha, Antonínem Staňkem. Kromě Bartůšek opustil frakci také italský europoslanec Roberto Vannacci z vládní strany Liga. Poslanci mimo politické frakce mají zpravidla menší vliv, méně příležitostí zastávat významné funkce a dostávají omezený prostor pro vystoupení na plénu.
Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.
Nikola Bartůšek vykonává v Evropském parlamentu svůj první mandát, do funkce byla zvolena ve volbách v červnu 2024. Dlouhodobě se profiluje jako odbornice na migrační a azylovou politiku.
V průběhu svého působení v pravicové frakci několikrát nepodpořila Evropskou komisi Ursuly von der Leyenové, mimo jiné při hlasování o důvěře. V posledních týdnech se také veřejně stavěla proti unijní obchodní dohodě s jihoamerickým blokem Mercosur.
Frakce Patrioti pro Evropu patří v současnosti mezi největší politické skupiny v Evropském parlamentu a je třetí nejsilnější frakcí. Sdružuje celkem 84 europoslanců z různých členských států Evropské unie.
