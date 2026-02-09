Prokšanová (KSČM): Kde vzít peníze a jak skutečně pomáhat lidem

Přitom právě ona rozhoduje o kvalitě života seniorů, rodin s dětmi, lidí bez domova, zdravotně postižených i dalších ohrožených skupin. Pokud mají kraje a obce chtít zvýšit podporu sociálních služeb, musí se nejprve ptát: kde na to vzít prostředky? Na toto téma proběhla jedna z posledních Valdštejnských besed pořádaných ve Slovenském domě spolkem Šance na návrat. Za KSČM na ní vystoupila Petra Prokšanová.
Kde hledat úspory
Finanční prostor pro posílení sociální oblasti existuje. Je však třeba změnit priority a hospodařit odpovědněji. Právě v Praze je obrovský prostor pro přehodnocení priorit a souvisejících investic. V prvé řadě je nutné omezit drahé externí služby, které mohou úřady zajistit vlastními zaměstnanci. Důležitou roli hrají také důsledná protikorupční opatření a lepší kontrola veřejných zakázek.
Významné úspory může přinést také koordinace dopravních a dalších staveb, aby nedocházelo k neustálým opravám týchž míst. Všichni známe situaci, kdy jeden odbor nechá vyasfaltovat chodník, aby se o měsíc později rozkopal na pokyn odboru jiného. Města by rovněž neměla rozprodávat svůj majetek a pozemky, které později musejí draze vykupovat zpět.
Diskusi si zaslouží i ukončení dotací na rekonstrukce církevních staveb, když církve již obdržely významné finanční kompenzace. Stejně tak je nutné přehodnotit podporu politicky orientovaných neziskových organizací, jejichž přínos pro sociální oblast je často sporný. Naopak je potřeba vytipovat ty neziskové organizace, které v současné době reálně suplují práci státu, zajistit jim dostatečnou podporu, avšak zároveň usilovat o to, aby se stát vrátil k plnění svých povinností vůči svým občanům.
Mgr. Petra Prokšanová
Bezdomovectví jako zrcadlo společnosti
Bezdomovectví není jen problémem jednotlivců. Je to především zrcadlo celé společnosti. Podle evropské typologie ETHOS zahrnuje velké téma bezdomovectví nejen lidi žijící na ulici, ale také osoby na ubytovnách, v nejistém bydlení či v nevyhovujících podmínkách.
Příčiny bezdomovectví jsou komplexní. Na straně jednotlivců jde často o dluhy, rodinné rozvraty, zdravotní problémy, závislosti či propuštění z institucí (např. z dětských domovů po dovršení plnoletosti). Na straně institucí je to pak nejčastěji nedostatek dostupného bydlení, problémy na trhu práce, slabá sociální síť či rostoucí chudoba.
Řešením musí být především prevence, dostupné bydlení, kvalitní sociální práce a propojení sociálních, zdravotních a zaměstnaneckých služeb. Důležitá je pomoc těm, kteří se chtějí z ulice vrátit do běžného života, ale i práce s lidmi, kteří zatím spolupracovat nechtějí. Důstojnost člověka musí být v demokratické společnosti na prvním místě.
V Praze se podle Centra sociálních služeb dotýká bezdomovectví a bytové nouze přibližně 20 tisíc lidí, z nichž až pět tisíc žije přímo na ulici. Zvlášť znepokojivý je nárůst počtu seniorů bez domova, kteří často trpí vážnými zdravotními problémy. Současná kapacita terénních, ambulantních i pobytových služeb je nedostatečná, což ohrožuje nejen důstojnost těchto lidí, ale i veřejné zdraví. Pomoci může i veřejnost, například prostřednictvím projektu Nocleženka, který nabízí konkrétní a smysluplnou podporu. Na celostátní úrovni je naprosto šokující zjištění, že 3000 dětí žije na ubytovnách v podmínkách, které nejsou pro jejich růst ani výchovu vůbec prospěšné. Děti z těchto poměrů mají malou šanci vymanit se ze spirály chudoby a sociálního vyloučení.
S tímto tématem souvisí také závažné téma exekučního byznysu a obchodu s chudobou, což jsou často průvodní jevy chudnutí našich spoluobčanů, které celou situaci většinou dramaticky zhoršují a znemožňují její efektivní a rychlé řešení. Neměli bychom zapomínat na to, že lidé bez domova jsou ti samí lidé jako my a že jejich pád na samotné dno neproběhl z hodiny na hodinu. Navíc ohroženou skupinou jsme de facto my všichni, protože stačí malé životní zaškobrtnutí a člověk propadne i tou nejhustší sociální sítí, ani neví jak. Mějme obojí na mysli, až zase budeme netečně míjet nehybnou postavu ležící ve sněhu pod lavičkou.
Stárnutí společnosti a nedostatek péče
Praha stárne. Ke konci roku 2023 žilo na jejím území více než 256 tisíc lidí starších 65 let, což představuje téměř pětinu obyvatel. Tento počet bude dál výrazně růst. Kapacity domovů pro seniory jsou dlouhodobě nedostatečné. Čekací doby dosahují jednoho až dvou let a tisíce žádostí jsou každoročně zamítány. Prognózy navíc ukazují, že do roku 2050 vzroste počet lidí nad 80 let téměř o 80 procent.
Senioři se potýkají s řadou problémů: předlužením, vysokými náklady na bydlení, doplatky na léky i nedostatkem sociální péče. Řešením nemůže být privatizace péče. Základem musí zůstat státní, krajská a obecní zařízení, jejichž cílem není zisk, ale služba veřejnosti.
Podpora dětí se zdravotním postižením
Také péče o děti se zdravotním postižením naráží na nedostatek kapacit. Chybí místa v ústavní péči, denních stacionářích i odlehčovacích službách. Pěstounská péče je důležitá, ale není univerzálním řešením. Vyžaduje dostatek kvalitně připravených pěstounů a odpovídající podporu. Stát musí zajistit, aby každé dítě mělo dostupnou odbornou péči bez ohledu na to, v jaké rodině vyrůstá.
Matky samoživitelky potřebují více než jen finanční pomoc
Matky samoživitelky patří mezi nejohroženější skupiny. Samotná finanční pomoc ale nestačí. Nutná je dlouhodobá a komplexní podpora: dostupné bydlení, materiální pomoc pro děti, flexibilní pracovní místa, firemní školky, právní poradenství či důsledné vymáhání výživného. Důležité je také rozšiřování kapacit mateřských škol, podpora nízkonákladových táborů a informování o dostupných sociálních dávkách a programech pomoci.
Sociální politika jako investice do budoucnosti
Sociální politiku není možné vnímat jako výdaj, který je možné osekávat, aniž by důsledky dopadly na ty nejbezbrannější. Je to investice do stability společnosti, bezpečnosti i ekonomického rozvoje. Každá koruna vložená do prevence, bydlení, péče a podpory rodin se dlouhodobě vrací. Naším řešením tedy nejsou škrty na úkor slabých, ale spravedlivé rozdělování veřejných prostředků.
Záznam celé besedy najdete ZDE.
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petra Prokšanová
