Senátor Valenta: Nepřizpůsobiví cizinci u nás nemají co dělat

Řada médií zveřejnila informaci o znásilnění teprve šestnáctileté dívky na poli u Litoměřic. Pachatelem má být Afričan, kterého podle některých médií těsně před tím propustili z vězení v Německu, odkud ho také vyhostili. I když se média v některých detailech rozcházejí, rozhodně nesouhlasím s tím, aby se po naší zemi pohybovala podobná individua.

Tento muž měl být podle mne jednoznačně deportován do země, z níž do Německa přišel. V žádném případě mu neměl být umožněn další pohyb po zemích EU. Není přece možné, aby se trestanci z okolí dostávali k nám a pokračovali zde v násilné trestné činnosti!

Ivo Valenta BPP



Otevřená Evropa v dnešní době není správným krokem. Bohužel vím, že některé země jsou k nepřizpůsobivým migrantům velmi shovívavé, proč bychom na to ale měli doplácet my? Nemá naše policie už tak dost práce? Proč za to teď musí trpět mladá dívka, která si s sebou ponese hrůzný zážitek jistě do konce života?

Azylová politika musí být v celé Evropě nastavena jinak. Nehodláš respektovat naše zákony, pravidla a tradice? Mazej, odkud jsi přišel, a to okamžitě! Nebo ještě lépe – ani sem nechoď, nemáš tu co pohledávat.

