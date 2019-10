Senátor Vystrčil: Přístup vlády k řešení kůrovcové kalamity je pomalý a nedostatečný

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové. Výsledky jednání výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí máte v tiscích 138/2 a 138/3. S tím, že já ve své zpravodajské zprávě budu stručný a potom k obsahu zejména toho doprovodného usnesení se jako jeho předkladatel v rámci jednání výboru vyjádřím v obecné rozpravě.

Nyní tedy k závěrům jednání výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Po úvodním slovu zástupce navrhovatele Patrika Mlynáře, náměstka ministra zemědělství ČR, zpravodajské zprávě senátora Miloše Vystrčila a po rozpravě výbor doporučuje Senátu PČR schválit projednávaný návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Miloše Vystrčila a pověřuje předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

To je výsledek té části jednání, kdy jsme se vyjadřovali k tomu, zda jsme pro schválení toho zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, nebo pro jeho nějaké změny. Nakonec jsme se po poměrně složité debatě přiklonili k tomu, že jsme podpořili zákon v té podobě, jak přišel z Poslanecké sněmovny. Jsem rád, že tady jako důkaz, že rozhodování nebylo jednoduché, zazněl již jakýsi náznak sebekritiky i od ministerstva zemědělství, respektive od pana ministra.

My jsme se nakonec ty své kritické výhrady rozhodli vtělit do doprovodného usnesení, které máte jako senátní tisk č. 138/3. A doporučili jsme Senátu PČR přijmout usnesení, které si dovolím přečíst, protože si myslím, že docela dobře popisuje situaci, ve které se nacházíme, a naznačuje hlavní nedostatky, které my v tom způsobu řešení, které je dnes zvoleno vůči vlastníkům lesů a i vůči nakonec ostatním uživatelům lesů, včetně myslivců, spatřujeme jako nedokonalosti.

Senát PČR doporučuje, aby přijal doprovodné usnesení, ve kterém konstatuje, že přístup vlády k řešení příčin současného stavu lesů a kůrovcové kalamity je pomalý a nedostatečně intenzivní. Další část je – Senát vyzývá vládu k větší podpoře a lepší spolupráci zejména s vlastníky lesů a snížení administrativní náročnosti a byrokratických překážek, které brání minimalizovat ztráty a jednoduše čerpat a využívat poskytovanou podporu na vhodnou obnovu lesů. Vyzývá vládu k prodloužení termínu vyhodnocení a následné možnosti podání žádosti ze strany ministra zemědělství za účelem navýšení potřebných výdajů na pokrytí dotačních programů, na podporu vlastníků nestátních lesů v rámci první výzvy, nebo první fáze výzvy podpory do konce 2. čtvrtletí roku 2020.

3. bod – vyzývá vládu ke stanovení harmonogramu vyhlašování výzev pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích, včetně finančního rámce pro jednotlivé výzvy. Vyzývá vládu ke zpřístupnění dalších výzev i pro drobné vlastníky lesů nebo vytvoření alternativních dotačních programů pro tento typ vlastníků. A vyzývá vládu ke kompenzaci nákladů krajům, které vzniknou v důsledku administrace poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích v rámci vyhlášených výzev, a to včetně financování nákladů kraji zřízených poradenských center.

Já jsem řekl, že se k významu jednotlivých bodů usnesení potom vyjádřím v obecné rozpravě. Takže tady zakončím své vystoupení jen tím, že to doprovodné usnesení má takové tři cíle. Ten první je, že jsme nespokojeni s tím, jak rychle a intenzivně stát pomáhá vlastníkům lesů. To druhé, že jsme nespokojeni s tím, kolik prostředků zatím stát avizuje, že na pomoc uvolní. A to třetí, že nejsme spokojeni s tím, jaká byrokratická zátěž může padnout na žadatele a případně, jakým způsobem budou náklady kompenzovány např. krajům, které to celé budou zúřadovávat. Děkuji za pozornost.

