Senátor Wagenknecht: Máme v čele státu suverénního prezidenta, nestranného

Před druhým kolem prezidentských voleb jsme v Česku poslouchali, že nás Petr Pavel zatáhne do války, bude provládním kývačem a pouhou loutkou EU a USA. Více než rok poté máme v čele státu suverénního prezidenta, který Českou republiku rozhodně do války nezatáhl. Minulý týden se sešel se zástupci vlády i opozice, snaží se spojovat českou politickou scénu. Vládu kritizuje když je to třeba, rozhoduje se samostatně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Sledování slovenské prezidentské kampaně před druhým kolem voleb ve mně tak trochu vyvolává déjà vu. Na Ivana Korčoka míří stejné dezinformační narativy, které známe z České republiky. Peter Pellegrini vede netransparentní kampaň (https://shorturl.at/bBN25), snaží se navíc oslovit stále radikálnější voliče. Pro zvolení prostě udělá prakticky cokoliv.

Ficova vláda okamžitě po nástupu do funkce po vzoru Orbánova Maďarska unáší stát. Zaměřila se na justici, veřejnoprávní média i neziskové organizace. Prezidentka Zuzana Čaputová se vládní politiku snažila v rámci svých možností vyvažovat, věřím, že to stejné by dělal i Ivan Korčok. Peter Pellegrini naopak nedávno prokázal, že vede silné řeči, nakonec se ale poslušně skloní před Ficem.

Slovákům přeji hodně štěstí!

