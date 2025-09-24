Senátorka Horská: Vliv na veřejnoprávní média je mocenskou touhou

Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo Rady České televize.
V médiích a nejenom kolem České televize, je to, co vzrušuje naši společnost. A já si myslím, že na závěr projednávání obou zpráv se také sluší České televizi, našemu objektivnímu veřejnoprávnímu médiu poděkovat, protože tak vychází zatím, zaplať pánbůh, i ta mezinárodní sledování a hodnocení. Takže já to tak činím. Přes to všechno, co tady slyšíme, protože vliv na veřejnoprávní média samozřejmě je mocenskou touhou naší společnosti.
My, když jsme po komunismu dostali ten výdobytek, občané této vlasti, že si můžeme platit svoje veřejnoprávní médium, tak jsme na to byli velmi hrdí. A v těch postkomunistických zemích, když se rozhlédneme a podíváme se do Maďarska, podíváme se na Slovensko, Polsko, tak už začínáme být jediní, kde to zatím ještě funguje.
Víte, my máme velkou možnost s komisí pro média navštěvovat různá média v zemích, kde ta demokracie funguje už delší dobu. A oni samozřejmě také vedou velké debaty o tom, jak tu veřejnoprávnost zajistit, a jsou na to leckdy ještě přísnější než my. A když oni převedou tu debatu, že by si platili státní televizi, tak si sakra spočítají a zajistí nezávislost, aby ta či ona televize měla ten prostor pro tu veřejnoprávnost, a tu dodržovala. A představte si, ta debata jde tak daleko, že Dánové, kteří jsou proti nám poloviční, si dovolí veřejnoprávní televize dvě. Jak by ta debata asi tak dopadla u nás, kdyby se tady další televize chtěla stát tím veřejnoprávním médiem?
Mgr. Miluše Horská
Víte, vliv na média v tom minulém období nám přinesl strach do společnosti. A já to teď říkám směrem ke kolegyni, která tady hovořila o otevírání, o zákonu. Ano, Česká televize, Rada, Český rozhlas, jejich rady velké malé, moc dobře věděly, že ty finanční prostředky už se jim pár let nedostávají. A jiná debata je z jakého důvodu. Ale tak jak jsme tady vedli ty debaty a tehdy teda Senát ještě vůbec neměl vliv na volbu členů do rady. Byla to veskrze jenom poslanecká záležitost, takže o té objektivitě si můžeme myslet své.
Proč jsme asi usilovali i senátoři, mluvila o tom paní senátorka Marvanová, že bychom ještě více potřebovali ta média udělat nezávislá. A kéž by to byl i ten rozpočet, aby to neschvalovala Poslanecká sněmovna. Představte si, stačilo dvakrát neodsouhlasit zprávu o hospodaření v Poslanecké sněmovně a Česká televize padala, padal ředitel. Jak křehká nezávislost to byla. Takže tento zákon, upřímně to říkám, prostřednictvím pana předsedajícího, že jsme se báli otevřít proto, aby je někdo, ta média, tam nechtěl vstoupit víc, než bylo zdrávo, protože se skupovala média jiná, která jsme měli za objektivní, a najednou se stala hlásnou troubou nějaké politické strany.
Takže ta křehkost té veřejnoprávní smlouvy, kterou my tady ještě máme, a když teda někdo nabízí lidem - zrušme poplatky, všechno, my to z toho státního rozpočtu uděláme levný. Proboha, co nám to nabízí? Jenom jiné daně? Ano? Tak to my ostrouháme a budeme si my vládnoucí určovat, co tam teda ti kluci a holky mají dělat?
Víte, byli jsme na Slovensku před dvěma lety touto dobou těsně před volbami. A tehdy nám pan ředitel – sešli jsme se se všemi i s politiky a pan ředitel české, pardon, Slovenské televize nám tehdy říkal: „Hmmm, ať volby dopadnou, jak chtějí, my máme dobrý zákon o tej Slovenskej televizii.“ Do Vánoc! Netrvalo to vládní garnituře déle než do Vánoc, změnili zákon.
Slovensko nemá veřejnoprávní televizi, má státní televizi. A v té naší křehké demokracii, s dovolením si myslím, že by to byl krok zpět. Závidím Dánům. Věřte, závidím. Oni totiž té televizi, aby ji nemuseli platit, té veřejnoprávní, má nějaký povinný počet hodin, tak ale oni jí dají vydělat těma reklamama, aby teda netahala ty peníze z kapes. Ono se to všechno dá vyřešit, když se chce.
Já jsem to chtěla vysvětlit proto, že když se křičí - všechno zrušme. Kdo z nás někdy chtěl něco postavit, zařídit, od malých věcí až po ty velké, tak víme, že to není takhle lusknutím. A pro mě veřejnoprávnost našich médií je svatá. A chtěla bych, aby to tak vnímali i naši občané, že to je výsada. Je to výsada, že si mohou přispět na tu svoji televizi nebo na to svoje rádio. A můžeme si říkat, co to ovlivní? No asi jako zastupitelská demokracie – taky nás volí. Taky záleží na nás, jak ji budeme provádět a příště dostaneme na frak. To vždycky je to nějak přeneseno. Nemůžou tam být všichni.
Takže já znovu přes ty strachy, které máme, přes to, co víme, že se dělo v Radě České televize, protože ty volby probíhají skutečně v tom politickém kontextu, tak děkuji našim veřejnoprávním médiím za to, že stále plní svoji službu. A že obstávají nejenom doma, ale i ve světě.
Děkuji.
