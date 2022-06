Senátorka Jelínková: Sdílená pracovní místa jsou zatím velmi málo využívaná

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové, já již jen krátce.

Jsem velmi ráda, že všichni vystupující podporují toto předkládaný návrh zákona. Já už jsem tady deklarovala jako zpravodajka tohoto tisku, že samozřejmě stojím na této stejné straně. A možná jenom bych chtěla připomenout tu důležitost tady tohoto přijímaného zákona, a to pro některé vybrané cílové skupiny. Jak jsme mluvili tady zde o miminkách na rodičovské dovolené, mohou to být samozřejmě i tatínci, my máme totiž tady v tomto období několik prvenství, jako ČR. My máme prvenství v tom, že do 3 let věku dítěte mají naše, většinou jsou to tedy matky – budu mluvit o matkách, ale nebudou se na mě zlobit i tatínkové, kteří tam jsou určitě také v tom – mají nulovou zaměstnanost,ale od 3 let věku dítěte zase přecházíme do dalšího prvenství a máme plnou zaměstnanost tady těchto miminek s dětmi.

A proto vidím jako velmi důležitý tento krok, abychom pracovní trh zflexibilnili, protože doposud schválené už minulou vládou, už jsme to tady schvalovali, sdílená pracovní místa zatím jsou na pracovním trhu velmi málo využívaná. Ale samozřejmě bohu díky i za ně. Další cílovou skupinou, o které se tady hovoří, jsou lidé v předdůchodovém věku. Česká republika zase má jedno, skoro bych řekla téměř prvenství, a to i v tom, že lidé využívají ve velké míře odchody do předčasného důchodu. A jsou to i profese, které my ani nějak nenazýváme a nemáme je zařazené mezi náročné profese.

Anketa Pokud by v roce 2022 byly parlamentní volby, volili byste stejnou stranu jako v roce 2021? (Ptáme se od 28.6.2022) Ano 78% Ne 19% Nevolil bych 3% hlasovalo: 3610 lidí

Ale já vím, že to je právě z toho důvodu, že náš trh právě není vůbec flexibilní. Nejsou nabízeny tady tyto možnosti. A potom lidé už jsou za celou tu svoji pracovní kariéru natolik unavení, že už vyhlíží, jako ten světlý bod na konci tunelu, právě to, že budou moci využít toho předčasného odchodu do důchodu. A právě tímto, že máme zamířené i na tuto cílovou skupinu tyto zkrácené úvazky, věřím, že to budou moci vzít jako jednu z možností, aby neopouštěli ten pracovní trh hned jako naplno zase buď ze 100 %, hned zase do 0 %, ale třeba využili právě ten postupný odchod do důchodu a nebylo to takto jednorázově.

A to, co už tady zaznělo, velmi další důležitou cílovou skupinou jsou pečující osoby. Na pečující osoby dlouhodobě náš stát zapomíná. Je to jenom jeden z malých střípků jim pomoci a nabídnuté ruky, protože někdy se i při tom pečování dá najít nějaký zkrácený nebo nějaké zaměstnání na krátkou dobu, ale málokdy je to možné právě na plný úvazek. Takže díky za to. A jak již tady zaznělo od paní kolegyně Chalánkové, i to vzpomínal pan kolega senátor Fischer, jestli to je jenom první krůček, tak buďme rádi za něj. Ale určitě tímto směrem musíme jít, musíme celkově zflexibilnit ten pracovní trh, aby i lidé nebyli na konci unavení a aby se vlastně i to, co jsem říkala, i pro ty rodiny s dětmi, případně pro mladé lidi, aby měli možnost většího výběru.

Takže děkuji všem za tu podporu, která tady byla vyjádřena. A samozřejmě také budu hlasovat předložený návrh zákona.

Mgr. Šárka Jelínková KDU-ČSL



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátorka Jelínková: Chci dál pomáhat sociálním službám Jelínková (KDU-ČSL): Oblast sociálních služeb si zaslouží důkladnou revizi Jelínková (KDU-ČSL): Musíme napnout všechny síly, aby dítě mohlo zůstat ve své rodině Jelínková (KDU-ČSL): Kéž zvládneme výzvy, před kterými dnešní rodiny stojí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama