Senátorka Kovářová: Úspěchy jsem si zasloužila pro to, co dělám, ne co mám mezi nohama

Spolek Ženy v médiích mě požádal, abych při volbě kandidátů do Rady České televize zohlednila nedostatečné zastoupení žen. Odpověděla jsem takto: "Děkuji za oslovení. Při rozhodování o kandidátech do jakéhokoliv orgánu pro mě není důležité pohlaví, ale znalosti, schopnosti a názory. Podle těchto kritérií se budu rozhodovat a zvolím svých šest nejlepších kandidátů i do Rady ČR. Věřím, že tak by tomu mělo být vždycky.

Upřímně – celý svůj profesní život na sobě pracuji a dost by mě urazilo, kdybych některého ze svých životních úspěchů měla dosáhnout jen proto, že jsem ženou. Věřím, že jsem si své úspěchy zasloužila proto, že jsem šikovná, pro to, co hlásám, a co je za mnou. Nikoli kvůli tomu, co mám mezi nohama."

