Senátorka Žáková: Kdy konečně vláda řekne - ano, udělala se chyba?

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové,

pozměňovací návrh, který jsem podala na podvýboru pro energetiku a dopravu a hospodářském výboru, a který se týká narovnání nerovného přístupu podnikatelů ve fotovoltaických elektrárnách, a jedná se o ten ztížený rok 2010, vyvolal velkou vlnu odporu. A já si myslím, že je to můj asi první pozměňovací návrh, který se dostal i do médií, takže už reagují weby atd. Proč ho neodsouhlasit, proč je špatný, několik důvodů atd.

Zazněla tady jedna věc, že ten pozměňovací návrh je retroaktivní. To znamená, že by ti postižení, kteří splnili veškeré podmínky a do 30. listopadu 2010 za ceny roku 2010 zbudovali na svých provozovnách – většinou jsou to truhlářské dílny, zemědělská družstva atd., tak na svých střechách zbudovali fotovoltaické elektrárny, tak očekávali, že je distributor připojí do sítě ještě v roce 2010.

Protože asi neměli možná, a nechci spekulovat, dlouhé prsty, známosti atd., smlouvu, že je distributor může připojit až v lednu, únoru, možná toho ten distributor skutečně měl hodně na připojení, tak se opravdu stalo, že byli připojeni až v lednu, únoru 2011. Co se ovšem stalo? Najednou spadly ceny o 55 %. Tito lidé, kteří v dobré víře investovali, vyslyšeli prosbu státu, vlády, že je potřeba investovat do obnovitelných zdrojů, abychom plnili i směrnice v rámci Evropské unie, Evropské rady, tak šli do toho. Šli se svým rizikem, se svými penězi, plní i procenta za nás, za vládu, a deset roků to dotují ze svého. Už mávli rukou, že těch deset let už nechtějí brát nazpátek, že by chtěli nějaké kompenzace, ale chtějí od 1. 1. 2022, kdy má přijít v platnost tento zákon, konečně stejné podmínky, jako mají ti, kteří mají fotovoltaické elektrárny z roku 2010, ale mají úplně jiné ceny, než mají oni.

Nelíbí se mi postoj vlády, že ano, ten rok 2010, a zvláště prosinec – ten byl hodně hektický, zaznamenali jsme to i v televizi, v médiích atd., že se připojovaly rádoby elektrárny, které ani nestály. Kolaudovalo se narychlo, zoufalí lidé dělali zoufalé činy. Ale netýká se to tady těch dvaceti devíti, kteří splnili všechno, co splnit měli. Deset let se ustavičně snaží jednat s ministerstvem, se soudy, s Energetickým regulačním úřadem, aby znovu posoudily, že skutečně jsou v nevýhodě. Dostává se jim odpovědi pouze ne, ne, ne.

A já už skutečně si říkám zoufale, kdy konečně vláda řekne, ano, udělala se chyba, pojďme to znovu otevřít a najděme cestu, jak jim pomoci. Tady se říká pouze jenom ne. Takže určitě se o tomto pozměňovacím návrhu bude hlasovat v rámci hlasování. Já bych byla ráda, aby se to hlasovalo zvlášť. Nechci vás do ničeho tlačit, je to na vašem rozhodnutí, vědomí a svědomí. Každý jsme přísahali, jak tady budeme činit svůj mandát, ale já si za tím stojím a budu hlasovat pro.

