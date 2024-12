Senátorka Zwyrtek Hamplová: Fráze, proklamace, znalosti evidentně nula. Danuše Nerudová

“Děvče na zakázku….”

Když si uvědomím, že něco podobného chtělo být naší prezidentkou…. Danuše Nerudová je zvláštní děvče. Titulů má, že neví, co s nimi, chytrosti zato moc nepobrala, neboť co slovo, to skutečně perla. Moudrost? Kdeže… Zkušenost? Inu, na té fakultě… A jinak…. Fráze, proklamace, znalosti evidentně nula… Mluví, co se po ní žádá a očekává… Nazývám ji proto “děvče na zakázku”…

Proto mne zaujala výzva k debatě na dané téma, volby v Rumunsku - to by mohl být v závěru roku opravdu hodně sledovaný majstrštyk! Jistě se navíc paní Danuše nemá čeho bát - vyzývá ji řadový občan, ani tolik titulů ani funkcí nemá, a považte, ona je dokonce europoslankyně…. A navíc, dle těch titulů, tak moc vzdělaná… A o ústavním zásahu ve volbách v Rumunsku má evidentně úplně jasno a co sdělit… Jinak by k němu přece nemluvila… To dá rozum… To musí dát přece spatra…

Tedy čekám, že výzvu ráda a nadšeně přijme, a vyzyvatele položí v přímém přenosu na lopatky… A pokud ne? Že položí - mandát. Neb nechce-li skládat účty voličům za své výroky, i zadarmo je drahá. Tož tak. Na debatu se těším!

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



