Senátorka Zwyrtek Hamplová: Hlas pro generála považuji za riziko velkého “neznáma”

Přiznám se - měla jsem blízko k tomu tentokrát nevolit. Když se však ze strany tábora PP začal pořádat hysterický až nenávistný hon na AB, zpozorněla jsem. A kladla si otázku - proč to dělají? Čeho se bojí? Proč na pódiu nastavují úsměvy, a pod pódiem rozdávají píšťalky a sabotují kampaň toho druhého? Proč ty urážky? To tu přece nikdy nebylo…. A začala si rozebírat situaci…

Vstup generála do politiky motivovala před pár lety americká ambasáda. Důležitou osobou při tom byl a je bývalý diplomat a lobbista Petr Kolář… Psala jsem o něm v jiném příspěvku… Schopný člověk, který sám kdysi o hradě uvažoval… Generál sám má v politice nulové zkušenosti a mizivé kontakty. Ty má jako bývalý diplomat spíš právě Petr Kolář…

Zázemím generála je NATO a USA… Na jeho setkáních s občany proto málokdy vidíte českou vlajku. Byl by spojencem vlády Petra Fialy, která naši zemi ekonomicky ničí… Ani on sám ekonomice příliš nerozumí. Rozumí jen vojenským věcem, a to je patrně jeden z důvodů, proč je na hrad tak tlačen… pro vojenská témata bude mít pochopení. Pak jsou tu sponzoři… ti nemusí, ale mohou chtít vděčnost. Velmi málo o generálovi vlastně víme - jen to, že si ho mnozí na hradě přejí… Možná víc, než on sám. A pak známe budovaný mediální obraz… Tedy známe velmi málo…

Generál Petr Pavel je nepochybně kandidátem blízkým vládě Petra Fialy, USA, NATO a Bruselu… a že by měl být prezidentem, to bylo zpočátku možná víc přání jiných. Které on, ve slušivé uniformě a s minulostí díky tomu vypranou “do čista dočista”, plní.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka

Forma kampaně, která připomíná nástup všech diktatur – kdo nejde s námi, jde proti nám a je nepřítel, tomu nasvědčuje. Kdyby šlo „jen“ o to, kdo bude český prezident, bylo by to v poklidu jako v minulých volbách. Ale není. Cíle jsou patrně vyšší … A proto ta nervozita až hysterie.

Tedy vnímám generála jako osobu, která má v případě svého zvolení plnit představy těch, kdo ho pro tuto roli připravili, finančně podporují, a v dané funkci potřebují. A generála s těmito riziky v čele České republiky nechci. Nevím, kdo stojí za ním, a nevím, co ti lidé chtějí… To je v dnešní době nebezpečné…

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 6% Pavel a jeho příznivci 92% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17934 lidí

Ale ani toto drsné uvědomění si pochyb neznamenalo, že budu automaticky volit Andreje Babiše. Kdo mě zná, chápe. Dva roky byla jeho vláda můj úhlavní nepřítel, a chyby kolem covidu nehodlám zapomenout. Po důkladné úvaze jsem však došla k názoru, že tady jde o tak mnoho, že má úvaha nesmí být jednostranná. Také mě, po osobní zkušenosti, napadlo – nepodlehla jsem také příliš mediální masáži, která proti němu „jede“ roky?

Tedy jsem se zhluboka nadechla, a formulovala, proč bych z těchto dvou jmen mohla nakonec volit Andreje Babiše – je alespoň nadějí v úsilí o mír a nezatažení naší země do zbytečné války… rozumí ekonomice… hlídal by spolehlivě vládu … není zavázaný sponzorům … má už teď v Evropě důležité spojence, a hlavně - mluví sám za sebe, ne za jiné…. a i když někdy řekne sprosté slovo, je svůj… Tedy raději přečtený tvrdý byznysmen, než nečitelný, nezkušený a na jiné zvenčí příliš navázaný generál.

Ale ani to mi nestačilo… Požádala jsem proto Andreje Babiše o osobní schůzku a osobní rozhovor. Bylo to odvážné, ale “prubla” jsem to. Vyhověl mi obratem. Mluvili jsme absolutně na rovinu a otevřeně. Já si s ním vyříkala covid, kde i on konstatoval, že prostě důvěřoval odborníkům, a nemá absolutně nic proti tomu, aby viníci nesli odpovědnost, a pak jsem chtěla znát jeho vztah k samosprávě – k obcím a městům. Můj srdeční obor… Plně je respektuje, oceňuje, a samosprávu považuje za velmi důležitou.

Za primární a akutní považuje dosažení míru, a záchranu ekonomiky České republiky i Evropy, která se nerozvážnými kroky potápí. Vše, co říká, je z jeho hlavy - kandiduje sám za sebe. Sponzory nemá. A nebyl žádný Mirek Dušín - padlo i pár jadrných výrazů… Nešlo tedy o zdvořilostní, ale pracovní setkání. Dvou lidí, co si šli dva roky po krku, a teď je pragmaticky spojila doba, v níž se hraje opravdu o hodně.

Co dodat…

Respektuji volbu každého. Ať vyhraje kterýkoli z těch dvou, dokážu mu poblahopřát. Nezměním pouze nikdy své názory.

Na prvním místě vždy musí stát zájmy českých občanů a naší země. Tedy i mír. Nechci tu ani dočasně žádná cizí vojska... Zkušenost. Nechci, abychom se ekonomicky zničili. Nechci prezidenta, který může být loutkou jiných - to ať mne raději občas vytočí. Což je taky u AB sázka na jistotu. Nicméně - AB je čitelný. V tom plus, i v tom minus. A to má dnes svou hodnotu.

Překročila jsem tedy svůj stín. Zato důkladně - včetně osobního setkání z oka do oka. Ne od stolu… Víc jsem udělat nemohla. Má volba bude tedy začátek abecedy.

Před půl rokem by mne to nenapadlo. Dnes je to ryzí pragmatismus. Věřím, že ho přijmete.

