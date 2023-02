Senátorka Zwyrtek Hamplová: Vše, co do inaugurace činí, činí pouze jako občan Petr Pavel

reklama

Když je premiér kamarád, jde i to, co by jít nemělo

Ptáte se na můj názor na jednání pana generála první dny po zvolení… Nebudu hodnotit, co dělá, to je věc názoru, ale že to vůbec dělá. Tedy můj pohled je ryze právní. To, že byl Petr Pavel zvolen, totiž neznamená, že volbou nabyl prezidentské pravomoci. Do inaugurace - převzetí funkce - je stále soukromá osoba. Tedy vše, co do inaugurace činí, činí pouze jako Petr Pavel, protože prezidentské pravomoci zatím skutečně žádné nemá.

Přesto mu bylo podle médií jako soukromé osobě (!!!) umožněno pobývat v Hrzánském paláci, což je objekt vlády (ministerstvo zahraničí). Na základě čeho tam má právo teď před převzetím funkce pobývat - těžko říct. Souhlas premiéra nebo ministra by stačit rozhodně neměl. Nelze umožňovat činnost soukromých osob v budovách státních úřadů na základě ústních souhlasů bez právního důvodu, byť se jedná o aktuálně zvoleného prezidenta. Možná dokonce by to chtělo jít u této významné funkce příkladem ctění jasných pravidel.

Dalši věc… Kdo svěřil Petru Pavlovi nepochybně velmi chráněné telefonní kontakty politiků, kterým ještě jako soukromá osoba telefonoval, rovněž těžko říct - v každém případě je svěřoval soukromé osobě (!!!)

A tak dále…

Závěr? Nic podobného se nemělo stát. Pokud tu má být onen řád, co byl psán na billboardech. Alespoň tedy držme ten právní řád. Takto závažné kroky se prostě nesmějí dít jen proto, že zvolený kandidát je někoho kamarád, i kdyby to byl premiér. Pravidla platí pro všechny - zvláště v tak závažných věcech.

Tedy kdo chválí pracovitost Petra Pavla hned po zvolení, unikají mu tyto souvislosti - že jde o jednání soukromé osoby, která se sice má brzy ujmout funkce prezidenta, ale do té doby by jako prezident jednat rozhodně neměla, nemá ani žádná privilegia typu úřadováni ve vládní budově, o chráněných informacích nemluvě.

Přesto se všechno popsané teď děje na základě přátelských vztahů zejména s premiérem, mimo veškerá psaná i nepsaná pravidla… Řád, ani ten právní, v tom nenajdete… Nejsem si jista, zda je to ten správný začátek.

Petr Pavel prostě jedná nedočkavě, zatím navíc jako zcela soukromá osoba, a za hranou toho, co je v právním státě standard - že zvolená osoba si počká na uvedení do funkce postupem dle zákona.

PS: Pro lepši pochopení, o čem píšu, si zkuste představit, zda by něco podobného bylo poskytnuto protikandidátovi, kdyby byl zvolen, a jak by byly hodnoceny jeho aktivity typu telefonů státníkům.

Volbu Petra Pavla plně respektuji, nehodnotím proto ony kroky, ale jejich nestandardní načasování ve vztahu k datu převzetí funkce a složení slibu.

