Senátorka Zwyrtek Hamplová: Za tohle bych odpovědné volala k soudu

Neuvěřitelné… Máme se bát? Co vše probíhá za našimi zády?

TÝDENÍK RESPEKT prý NABÍZÍ NA PRODEJ tuto ILUSTRACI ZE SVÉ TITULNÍ STRANY. Holubice je odedávna symbol míru, tady jsou ale nikoli s ratolestmi (jedna), ale některé dokonce s vražednými náboji.

Řeknu to bez příkras a na rovinu - já bych za něco podobného povolávala před soud. Opravdu - ta skrytá válečná propaganda je skutečně nebezpečná, a dějiny se už jen opakují… To, že je u toho portrét současného prezidenta, jen dokresluje absurditu doby. Že by kult osobnosti? Ale vždyť to už tady taky přece bylo… A v té ideologii byl prezident vychováván, tedy není se čemu divit. Nicméně tento novodobý “plakát” je opravdu neskutečně nebezpečný trend…

Psali jsme: „Krok k zavlečení ČR do války na Ukrajině.“ Znepokojení nad návštěvou Fialy a Koudelky v CIA

Pálí se tu kalendáře s mírovými symboly, holubicím se vkládají do zobáku namísto ratolestí náboje… Proč???? Zastavme to celé jejich snažení zavčas. Oni do těch linií nepůjdou. Pošlou tam naše děti a vnuky… Za mne - neuvěřitelné, odsouzeníhodné, neomluvitelné… Toto by měli spálit… Ne to, probůh, ještě prodávat… Už jen doufám, že o tom prezident neví… A až se to dozví, zasáhne… Protože ho to v očích lidí degraduje.

PS: Nebo nás na něco připravují? To snad ne…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



