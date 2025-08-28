Šichtařová (Svobodní): Evropa si jako svůj cíl vytkla chudobu

28.08.2025 19:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ESG ideologii Evropské unie

Foto: Screen ČT24
Popisek: Markéta Šichtsřová v OVM

„Evropa si jako svůj cíl vytkla chudobu. Tím je nová ESG ideologie zrůdnější než dřívější kolektivistické režimy,“ říká ekonomka Markéta Šichtařová. Většina lidí si podle ní stále neuvědomuje, že problémy jako vynucování zelené agendy, indoktrinace dětí ve školách k toleranci vůči desítkám pohlaví nebo tlak na zrušení hotovosti nejsou oddělené, ale jedná se o chapadla jedné chobotnice nové ideologie.

Zatím pro tuto ideologii neexistuje zavedený jednotný termín a v mnoha ohledech operuje skrytě, nenápadně. To z ní činí vlastně tichou zbraň vůči obyvatelům vlastního území.

„Na pozadí všeho, co jde na veřejnost, také neustále probíhá indoktrinace a neviditelná propaganda, hlavně skrze algoritmy velkých internetových sítí,“ dodává Markéta Šichtařová, které v těhto dnech vychází nová kniha s názvem Na prahu nové civilizace. Data a informace pro ni sbírala a studovala několik posledních let.

Kam to podle ní všechno spěje? Proč vedení EU tak touží po chudém obyvatelstvu? Jak funguje psychologické očkování?

Kam až nás může zavést nová ESG ideologie? Poslechněte si v novém rozhovoru ZDE. Knihu, zmíněnou v rozhovor,u můžete předobjednat ZDE.

Ing. Markéta Šichtařová

  • Svobodní
  • mimo zastupitelskou funkci
autor: PV

