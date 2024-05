Skopeček (ODS): Miroslav Macek bude nejen v politice chybět

reklama

S Miroslavem Mackem jsem měl to štěstí se v politice potkat. Oba jsme působili jako poradci prezidenta Václava Klause. Já tehdy jako mladíček, on toho měl za sebou mnohem víc, a pro mě byl tak spíše inspirací. Nesmírně jsem obdivoval jeho sečtělost, čistotu myšlení a silnou argumentaci. Byl to ten typ politika, který měl svůj vlastní názor, o kterém se snažil přesvědčit ostatní. Nehledal a nepřizpůsoboval své názory průzkumům veřejného mínění, nenaskakoval na módní ideologické vlny. Zdobil ho zdravý selský rozum. Byl to taky člověk elegantní. Život si uměl užít a neskrýval to. Myslím, že prožil naplněný život. Přesto jsem ze zprávy o jeho úmrtí smutný. Takový člověk bude nejen v politice chybět.

