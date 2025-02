Šlachta (Přísaha): Další obrovský skandál. Co za to dostali?

132 milionů eur! Přesně tolik poslala Evropská unie několika málo mediálním domům před volbami. A já se ptám proč? Proč to dělali tak tajně a netransparentně? Proč vybrali jenom pár mediálních domů? Kdo je vybral? Proč těsně před volbami? A proč přes soukromou reklamku?

Ale ta nejdůležitější otázka. Co za to dostali? Bylo to pozitivní hodnocení Evropské komise a její předsedkyně Ursuly von der Leyen? Podpora “těch správných stran” před volbami? Nebo si za to kupovali něco jiného?

Je to další obrovský skandál, stejně jako když jsem vám posledně psal o tom, jak Evropská komise dlouhodobě dávala peníze zeleným lobbistům, aby pak tlačili na europoslance a prosazovali ještě zelenější politiky.

Mgr. Róbert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



