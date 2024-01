Šlachta (Přísaha): Fiala zapomněl uvést, že tam má schovaný milion. Zapomněl!

reklama

A to jste viděli? Premiér zatajil podíl v hodnotě milion korun v pochybné záložně PDZ. V té měli peníze i poslanci ODS z kauzy trafik Tluchoř a Boček. V této kauze byl Nečas odsouzen, že za úplatu nabízeli spolu s Nagyovou a právě náměstkem ministra zemědělství Bočkem lukrativní posty ve státní správě výměnou za složení poslaneckého mandátu. A dopustili se tak korupce.

Dokonce se objevila trestní oznámení a podezření, že se přes tuto konkrétní kampeličku praly peníze. A Fiala zapomněl uvést, že tam má schovaný milion! Prostě mu to vypadlo, nevěděl, nevšiml si, zapomněl, nevěděl, pardon, už se to nestane. No znáte to.

Jenže to není všechno. Takhle super výhodně uložit peníze mu poradil nikdo jiný než jeho dlouholetý kamarád Miloš Růžička. Ten stejný, který dlouho stál spolu s Bison & Rose za Milanem Chovancem z ČSSD a jeho politickou kariérou. Tenhle Chovanec, který rozprášil ÚOOZ.

Říká se „za vším hledej ženu“. Já říkám „za vším hledej peníze“.

Mgr. Robert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: TOP 09 – ti musí Putina milovat. Bez něj by už nebyli. Petr Macinka zle sekl Pekarovou 11. září, vražda Kennedyho a střelba na pražské fakultě. Zdeněk Zbořil temně Vondráček varuje. S těmito lidmi do holportu nepůjdeme Střelba na fakultě! Šlachta odhalil zásadní věci. A Rakušana „vyhnal“ v přímém přenosu z ministerstva

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE