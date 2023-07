Šlachta (Přísaha): Posílat na Rhodos lidi? Cestovky by měly přijít o licenci

reklama

Včera jsem vám psal o Rakušanovi a Bartošovi, jak utrácí miliony za své výlety do Japonska a do Afriky. A víte, kdo by nejradši teď nikam neletěl? Češi na Rhodos. Jenže letí. Cestovky jim nechtějí vyměnit zájezdy, ani vrátit peníze, i když na ostrově hoří a nikdo neví, jak se situace vyvine.

Takže čteme v médiích o lidech, kteří si mohli vybrat. Buď přijdou o těžce našetřené peníze, někdy na to střádali celý rok a možná déle. A nebo risknou na ostrov odletět a uvidí, co se bude dít. To mi přijde šílené.

Tohle by přesně měl řešit Bartoš na Ministerstvu pro místní rozvoj místo svých výletů po světě. Cestovní kanceláře získávají licence právě od MMR a navíc během Covidu získaly i tučnou státní pomoc.

Teď posílají svoje klienty na hořící ostrov s tím, že přece na severu je bezpečno a hoří jenom na jihu. Ale ten ostrov má šířku 40 kilometrů!

Pokud by se situace nedej bože ještě zhoršila, tak repatriační lety bude posílat pro svoje občany Česká republika ze státního rozpočtu, ne cestovní agentury!

Bartoš a Ministerstvo pro místní rozvoj by okamžitě měli zasáhnout a nezodpovědným cestovkám, které posílají svoje klienty na hořící ostrov, odebrat licence.

