Sláma (Trikolora): Suverenita státu v EU ohrožena jak za Brežněva

Kdysi tu byla omezená suverenita, mluvím o Brežněvově doktríně zásada, že socialistické zřízení v jakémkoliv socialistickém státu je třeba bránit i za pomoci vojenské síly. To dnes zatím nemáme, jednání EU například vůči Maďarsku vyvolává však zvláštní pachuť.

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 0% Částečně ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 14450 lidí

EU posílá peníze na Ukrajinu, v neposlední řadě si musíme uvědomit že přerozděluje peníze které musí někde získat, že jsou to peníze daňových poplatníků členských zemí. V samé podstatě svého uvažování se ptám na samu efektivitu takto vynaložených prostředků. Je evidentní že celý konflikt zamrzl a stagnuje, bojuje se stále bez ohledu na lidské životy, jak vidno umírání a to podotýkám mladých lidí kteří by za normálních okolností měli život před sebou v Bruselu nikoho netrápí. Udržování celého konfliktu bez snahy ho ukončit je nepřijatelné, děsivé a zcela neadekvátní. Přesto ve špičkách EU jaksi tento racionální a realistický pohled nechce nikdo slyšet.

Každý kdo uvažuje jinak, poukazuje na realitu a používá zdravý rozum není v Bruselu vítán, naopak je ostrakizován a démonizován. Poslední summit prokázal samé dno tohoto počínání, dnes to nejsou tanky, dnes je to vydírání skrze peníze, fondy či dotace. EU je socialistický moloch, každý socialista si v kumulaci a přerozdělování zdrojů přímo rochní. Všichni víme že dotace, subvence tohoto typu jsou zlo, o to větší zlo jsou když slouží k vydírání. Vlastně ztrácíme tímto jednáním všichni, daňový poplatník peníze, ukrajinský voják život a národní stát suverenitu.

Zásadní posun EU k totalitářské platformě vydávající mnohdy tak bláznivé stanoviska asi jako kůň senátorem za Caliguly musíme zastavit, pokud se nám to nepodaří bude zle. Maďarsko bojuje nejvíce za své občany, bojuje ale také za zdravý rozum. Deficit zdravého rozumu i demokracie je v Bruselu zjevný a nepopiratelný.

Josef Sláma Trikolora

Místopředseda Trikolory

Článek byl převzat z Profilu Josef Sláma

