Smutný (KSČM): Podnět k posílení koordinace a urychlení dopravních staveb

23.09.2025 4:31 | Monitoring

Na zastupitelstvu Jihomoravského kraje jsem vystoupil k dlouhodobě neuspokojivému stavu koordinace dopravních staveb.

Foto: KSČM
A to zejména v návaznosti na dopravní komplikace, které mají přímý dopad na každodenní život obyvatel. Jsme svědky značného počtu souběžně probíhajících dopravních omezení, uzavírek a rekonstrukcí, které nejsou zjevně dostatečně provázané jak časově, tak organizačně.

Výsledkem je výrazné zhoršení průjezdnosti klíčových dopravních tepen, rostoucí dopravní zácpy, zpožďování veřejné dopravy a v neposlední řadě i zvýšené emise v dotčených oblastech. Tato situace má přímý dopad nejen na ekonomiku regionu, ale i na kvalitu života jeho obyvatel.

Dále je znepokojující, že některé klíčové stavby, jejichž realizace je dlouhodobě slibována, postupují velmi pomalu, případně jsou odkládány. Na již rozběhnutých stavbách mnohdy vidíme, že jsou pracovní prodlevy. Nedostatečná komunikace mezi jednotlivými úrovněmi samosprávy navozuje dojem, že kraji chybí jasná koncepce dopravního rozvoje a efektivní dohled nad realizací staveb.

Vyzval jsem proto vedení kraje k aktivnějšímu postupu v těchto záležitostech. Koordinace a urychlení dopravních staveb musí být prioritou, chceme-li zajistit plynulost dopravy, podporu udržitelné mobility a celkový rozvoj regionu.

Ing. Bohumil Smutný
předseda klubu zastupitelů za STAČILO! v Jihomoravském kraji

  • KSČM
  • Kandidát č. (2) do PSP ČR za hnutí STAČILO! v JM kraji
  • krajský zastupitel
Článek byl převzat z Profilu Ing. Bohumil Smutný

autor: PV

