Soukromníci: Debata o zdanění vody v kontextu ekonomických problémů státu vyznívá komicky

reklama

Daně musí být jednoduché a stát má občana co nejméně obtěžovat. Slova, která Petr Fiala před nástupem do funkce předsedy vlády chrlil několikrát denně a najdeme je prakticky ve všech jeho publikacích i rozhovorech. Výsledky jím řízené vlády jsou však zatím poněkud rozpačité a jediné, co lze skutečně ocenit, je zahraniční politika. Na domácí scéně jsme svědky všeho, jen ne opatření podporující živnostníky a malé či střední firmy. Vláda tak do země zašlapává ekosystém, bez kterého se naše společnost a státní kasa jednoduše neobejdou. Debata o zdanění vody v kontextu ekonomických problémů státu vyznívá komicky, naprosto dokonale však dokresluje zoufalost, nekompetentnost a zbabělost vlády, která stále nenašla odvahu k zásadním změnám a řeší hlouposti. Alena Schillerová má zcela nepochybně velkou radost.

Psali jsme: Bajer (Soukromníci): Odboráři stále lžou, zaměstnanec na živnostníka nedoplácí Soukromníci: Záměr vlády Petra Fialy ohrožuje podnikání tisíců firem Co předvádí tato vláda, to by ani v 90. letech neprošlo, vzpomíná podnikatel Baránek Baránek (Soukromníci): Vláda Petra Fialy si zahrává s ohněm

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.