Štěpánek (Trikolora): Dvojí metr senátorky Kordové Marvanové

... že členové Rady České televize, kteří hlasovali pro odvolání své Dozorčí komise, čímž posléze vznikla škoda, neboť soud po čase konstatoval, že to odvolání prý bylo nezákonné, mají vzniklou škodu uhradit.
Proč je to v případě Kordové Marvanové směšné, trapné a hloupé? Protože právě ona byla v roce 2003 jedním z těch 89 poslanců, kteří odhlasovali nezákonné odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Jedním z těch odvolaných jsem tenkrát byl i já. Když pak doběhly všechny soudy, které rozhodly, že naše odvolání bylo nezákonné a přiznaly nám mnohamilionové odškodnění, zůstala na stole škoda cca 40 miliónů korun. Je to i její škoda. Ale nikdy jsem nezaregistroval, že by snad projevila jakoukoli aktivitu, že rozbije vlastní prasátko a na uhrazení téhle škody, která byla desetkrát vyšší než škoda, o kterou jde teď v případě radních ČT, přispěje. Za nezodpovědné, zpovykané, hloupé poslance ji jako vždy zaplatili daňoví poplatníci.
Když jsem tohle Marvanové na jednání v parlamentu vmetl do tváře, tvářila se nechápavě. Je to jako vždy. Pro sebe má Kordová Marvanová jiný metr než pro druhé. Vzpomínám, že v době největších bojů o televizi Nova mediální expert Milan Šmíd o Marvanové napsal, že je hrobařkou české mediální legislativy. Měl samozřejmě pravdu. Jediné, co se od té doby změnilo, je, že namísto ve sněmovně dnes Kordová Marvanová škodí v Senátu.
Mgr. Petr Štěpánek
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek
