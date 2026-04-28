Štěpánek (Trikolora): Petr Pavel by měl rezignovat

28.04.2026 19:02 | Profily PL
autor: PV

Petr Pavel samozřejmě může v rámci svobody slova veřejně prezentovat své sny, ve kterých se Česká republika rozplyne ve Spojených státech evropských,...

Foto: Archiv P. Štěpánka
Popisek: První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek - Petr Pavel by měl rezignovat

... ale mnohem lepší by bylo, kdyby tak nečinil z pozice prezidenta České republiky. Jako prezident totiž složil slib tohoto znění:

„SLIBUJI VĚRNOST ČESKÉ REPUBLICE. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Pokud Petr Pavel chce své názory prosazovat, bylo by mnohem lepší, kdyby na funkci prezidenta republiky rezignoval, založil si politickou stranu a o naplnění svých představ o likvidaci naší státnosti usiloval v regulérním volebním souboji. Pokud něco takového činí jako prezident, je to nejen nekonečná hanba, ale rovněž i porušení prezidentského slibu.

Nelze také přejít fakt, že ve vzduchu samozřejmě visí i radikální názor, že se Petr Pavel podobnými výroky dopouští velezrady a Senát byl měl zahájit proces jeho odvolání. Buďme ale realisté, protože to je za současného složení Senátu zcela neprůchodné.

O to více musíme v nadcházejících podzimních senátních volbách usilovat o radikální změnu rozložení politických sil v Senátu.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Financování veřejnoprávních médií

Tvrdíte, že když bude financování veřejnoprávních médií z rozpočtu, bude dobrovolné. Jak jako? Jak se lidi budou moc rozhodnout, zda jejich peníze z rozpočtu mají jít na jejich financování? A kdo bude určovat tu kvalitu, o které se zmiňujete, a za níž máme platit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

