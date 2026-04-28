Štěpánek (Trikolora): Petr Pavel by měl rezignovat

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek - Petr Pavel by měl rezignovat
... ale mnohem lepší by bylo, kdyby tak nečinil z pozice prezidenta České republiky. Jako prezident totiž složil slib tohoto znění:
„SLIBUJI VĚRNOST ČESKÉ REPUBLICE. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“
Pokud Petr Pavel chce své názory prosazovat, bylo by mnohem lepší, kdyby na funkci prezidenta republiky rezignoval, založil si politickou stranu a o naplnění svých představ o likvidaci naší státnosti usiloval v regulérním volebním souboji. Pokud něco takového činí jako prezident, je to nejen nekonečná hanba, ale rovněž i porušení prezidentského slibu.
Nelze také přejít fakt, že ve vzduchu samozřejmě visí i radikální názor, že se Petr Pavel podobnými výroky dopouští velezrady a Senát byl měl zahájit proces jeho odvolání. Buďme ale realisté, protože to je za současného složení Senátu zcela neprůchodné.
O to více musíme v nadcházejících podzimních senátních volbách usilovat o radikální změnu rozložení politických sil v Senátu.
Mgr. Petr Štěpánek
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku