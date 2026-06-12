Rajchl (PRO): Další monstrózní zelený podvod

12.06.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k soudu s německým podvodníkem v oboru recyklace

Rajchl (PRO): Další monstrózní zelený podvod
Foto: Repro Zákony Bohatství, YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Včera začal v Německu soud s Michaelem Rothem. Tato bývalá hvězda všech zelených fanatiků se pyšnila fotografiemi se supermoderní linkou na recyklaci všech možných materiálů, a to včetně obřích lopatek z větrných elektráren či baterií z elektroaut. Na tuto činnost vyinkasoval dotace od různých entit v řádech milionů EUR.

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A jaká byla realita? Lopatky a autobaterie končily u nás v České republice na černých skládkách, kam je Rothovi partneři odvezli a naprosto bez uzardění vyhazovali. A to i na území našich přírodních parků. Celé to prasklo až v momentě, kdy statečná starostka obce Jiříkov Barbora Šisková zablokovala kamiony, které sem odpad z firmy Roth International vyvážely, vlastním autem a v podstatě i vlastním tělem.

Tento případ dokonale ilustruje monstrózní zelenou lež. Listy z větrných elektráren dodnes fakticky recyklovat nelze. Jen se hledá prostor, kam se vyhodí. A protože si Německo dělá z naší země odpadkový koš i v jiných oblastech, tak proč k nám nevyhodit i tyto vysoce "ekologické" odpadky. Až vám zase někdo bude vyprávět, jak jsou větrné elektrárny strašně moc ekologické, tak mu jen pošlete tenhle článek. Celé je to jeden velký podvod a mosntrózní kšeft pro vyvolené.

My v PRO zelenou ideologii kategoricky odmítáme. Milujeme naši přírodu a naši krajinu. A právě proto ji nehodláme nechat zdevastovat větrnými monstry, jejichž efektivita je v naší zemi značně omezená (fouká u nás 20 procent času) a jež za pár let po uplynutí jejich životnosti vyprodukují miliony tun odpadu, s nímž si nebudeme vědět rady.

Naše země je náš největší dar. Pojďme se podle toho k ní chovat, a nikoliv ji zneužívat ke kšeftům všech možných zelených šmejdů tohoto světa, jako je pan Michael Roth.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

ekologie , Německo , podvod , soud , recyklace , Rajchl , PRO

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