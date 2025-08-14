Štěpánek (Trikolora): Výsledek války prostě obejít nelze

14.08.2025 12:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ukončení války na Ukrajině

Štěpánek (Trikolora): Výsledek války prostě obejít nelze
Foto: Archiv P. Štěpánka
Popisek: První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek

Na obrázku vidíte současné největší škůdce Evropy. Odleva: polský premiér Tusk, britský premiér Starmer, ukrajinský prezident Zelenskij, francouzský prezident Macron a německý kancléř Merz.

šašci

Tvrdit, že Trump s Putinem chystají nový Mnichov, je mimořádně hloupé. Mezi zločinnou Mnichovskou dohodou a mírovým ukončením ukrajinské války je totiž jeden naprosto zásadní rozdíl. Mnichovskou dohodu, přesněji mnichovskou zradu, Německo, Velká Británie, Francie a Itálie podepsaly PŘED válkou. (Ostatně nežijme v žádných iluzích, Británie či Francie zradí kohokoli kdykoli, bude-li to vyhovovat jejich velmocenským zájmům.)

Výměna území za mír na Ukrajině je řešením PO válce. PO válce, která má nějaký výsledek. PO válce, kterou Ukrajina prohrála, chcete-li, prohrává. Pokud bezdůvodně namistrovaní evropští či naši politici vykřikují, že územní změny jsou nepřijatelné, je to stejně nesmyslné, jako kdyby Německo na konci 2. světové války požadovalo, že musí zůstat v předválečných hranicích.

Pro Ukrajinu je to možná kruté, ale čas na mírovou dohodu, která by zachovala Donbas Ukrajině, skončil přesně v okamžiku, kdy Zelenskij už v roce 2022 na pokyn tehdejšího britského premiéra Borise Johnsona odmítnul istanbulskou dohodu. Ta ještě mohla východním regionům zachovat autonomii v rámci Ukrajiny. Ale kdo chce kam, pomozme mu tam. V roce 2025 už jsme jinde. Výsledek války prostě obejít nelze. Taková je realita.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

