Sterzik (Stačilo!): Hrrr na ně!

Přátelé, probruselská kolaborantská strana Volt právě dohrála svou hanebnou úlohu v politických dějinách České republiky. Ústavní soud zamítl jejich stížnost na Stačilo! Slovy předsedy Ústavního soudu, Baxy, je Stačilo! standardní hnutí. Od začátku jsme měli pravdu a naše argumentace byla naprosto správná. Naše strategie byla také správná. Udělali jsme široké spojení, zaměřili se na propadlé hlasy a Stačilo! je mostem a tmelem mezi různými proudy. Je to pro mě obrovská satisfakce. Tři roky práce se v jenom momentu zúročily, pochybnosti skončily a jak říkal už Karel Čapek, všichni se vybarvili…
Ani po volbách už to žádná stížnost nemůže změnit, přesně tak to včera Baxa důraznil!
Už jsem si několikrát posteskl, že se nedivím, když do nás střílí Fialova pětidemolice. Těm jde opravdu o všechno a Stačilo! je jazýček na vahách. Nedivím se, že do nás střílejí majnstrýmová média, protože rozkaz zněl jasně: Vidlák s Konečnou nesmějí projít. Nedivím se, že řvou ti, kterým hodláme sáhnout na prebendy a ti, kteří vyvádějí z této republiky peníze do zahraničí. Ale že nám při tomto boji budou střílet do zad naši vlastní, to jsem si nemyslel.
K žalobám se přidal Láďa Vrábel a jeho Česko na prvním místě a vy sami dobře víte, kdo vám v uplynulých čtrnácti dnech starostlivě vysvětloval, že nemáte volit Stačilo!, protože mu Ústavní soud po volbách odebere hlasy. Čest všem výjimkám, dobře vím, kdo stál po našem boku a kdo byl marodér a těšil se, až bude moci oloupit naši mrtvolu.
Přežili jsme měsíc nepřátelské palby nejen zepředu od našich politických soupeřů, ale přežili jsme také měsíc přátelské palby od těch, se kterými jsme měli stejný cíl. A jak to tak bývá, jediné, co je přesnější než nepřátelská palba do našich hrudí, je přátelská palba do našich zad. Pravda i právo ale tentokrát byly na naší straně! Právě vylézáme ze zákopů, nasazujeme argumentační bajonety a vyrážíme na závěrečnou zteč.
Nikdo se nemusí bát nás volit. Hlasy pro nás nepropadnou a ani po volbách nám mandáty nikdo neodebere, i kdyby se Volti i Hasenkopfové pominuli. Stávající volební praxe je v pořádku a kecy o skrytých koalicích si může majnstrým strčit do Brusele. Mimochodem… už s tím začali. Ještě včera o nás nemluvili jinak než jako o skryté koalici a dneska už říkají, že jiní nás označovali za krytou koalici.
Závěrem mi dovolte poděkovat té nejhorší sběři, která se v této zemi vyskytla. Skutečným bruselským kolaborantům v čele s nebinárním Pekso. Nejsou žádné Volt – Česko, ale Voli z Česka. Díky za reklamu, díky za vlnu, která nás vynese do Sněmovny a až se bude měnit v této zemi atmosféra a vy budete přemýšlet, kde se stala chyba, tak to všechno zařídila vaše zrádcovská nátura.
Ony už totiž přišly kandidátní listiny, víme? Volt prakticky v žádném kraji nemá kandidátní listiny ani zaplněné. Od začátku jim o žádné volby nešlo. Od začátku byli bruselskou pátou kolonou, aby u nás zařídili rumunský scénář. Jsou zloději, kteří křičeli: „chyťte zloděje.“ Podali žalobu, že jsou porušována jejich práva být voleni a přitom se o zvolení ani nepokoušeli. Ve slovnících budiž u pojmu „zrádce“ vyměněn Karel Čurda za Mikuláše Peksu. Je to totiž názornější příklad.
Navrhuju, aby do Voltu okamžitě vstoupil i Jiří Dolejš, Tomáš Petříček, mladý Dienstbier, Pavel Hasenkopf a hlavně Michal Šmarda, který si na vlastní Sociální demokracii přivedl cizí vojska, aby demonstrovala za jeho názor. Přidat se mohou všichni ti, kteří si už mnuli rukama, jak s námi Ústavní soud zatočí a těšili se, že sousedovi chcípne koza. Volt je strana přesně pro ně. Strana pro kolaboranty, příživníky, ztracené existence, českou závist N-1 a odrodilé zmetky, kteří slouží v cizáckém žoldu. Strana pro ty, kteří nestojí ani za žalobu z vlastizrady, maximálně tak za odplivnutí.
A vám, co jste nás i přesto podporovali, děkuji z celého srdce. Osobně jsem nikdy nezažil těžší časy než v posledních čtrnácti dnech. Nikdy jsem nebyl tak pod palbou, nikdy jsem na zádech necítil tolik škodolibosti a posměchu. Nikdy dřív se nevybarvilo tolik lidí naráz. Díky všem, co jste mě i v těchto chvílích podporovali a že i v těch nejtěžších hodinách mi stále chodila podpora krejcar po krejcárku a i když zaskomírala, nikdy se nezastavila. Nezapomenu vám na to do nejdelší smrti a vždycky budu vědět, odkud jsem vzešel a za koho mluvím.
Prosím, zkuste nám věřit. Zkuste věřit, že budeme i v poslanecké sněmovně přemýšlet jinak než ostatní, budeme schopni neortodoxních řešení, nebudeme ani ideologičtí ani dogmatičtí a že náš program nebereme jako Bibli, ale jako nástroj pro naše hlavní cíle – Mír, sociální spravedlnost, fungující ekonomiku, svobodu a rodinu na prvním místě.
V sobotu od 14:00 se sejdeme na Malostranském náměstí. Připijeme si tam na vítězství slzami Blyštivého Péti, připomeneme prezidentovi jeho ústavní povinnosti a jemně ho upozorníme, že za zády už nemá ani USA ani Brusel.
Váš Vidlák
A teď: Hrrr na ně!
