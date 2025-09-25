Sterzik (Stačilo!): Tohle není stát, ale sanatorium

Tak nám ten soud s kauzou Dozimetr pěkně bují… V úterý vypovídal jeden z těch, co přiznali vinu – Pavel Kos. A byla to moc zajímavá výpověď. Ukázala klasické korupční schema. Začnete podporovat politickou stranu, ona pak dostane vaše lidi na důležité posty v Pražském dopravním podniku a pak se vám to vrátí na zakázkách a vy z toho platíte desátky Rakušanům.
A protože se na to přišlo, STAN pošle peníze na dobročinné účely a tím to považuje za vyřízené. Kradl jsem, přišli mi na to, tak to teda vrátím, když jinak nedáte a už jsem zase čistý jako lilie. Kromě Rakušana takhle svůj problém vyřešil i Zdeněk Hřib (co se v koalici naučíš, v dozorčí radě jako když najdeš). Nechal si vyplácet neoprávněné odměny a když se na to přišlo, tak je vrátil a od té doby jsou Piráti opět stranou, která nemá žádnou korupční kauzu. Tak snadné to je, když patříte mezi lepší lidi. Dobrá kampaň, vole!
Mě na tom vlastně nejvíc překvapuje, jak levně se u nás lidi nechají zkorumpovat. Jedete ve šméčku, které vám může zajistit deset knedlíků ve čtvrté cenové a stačí mizerné statisíce nebo nízké miliony korun… Problém tohoto státu není ani tak v tom, že je tady korupce možná, ale že je tady vlastně dost laciná.
Právě proto jsme v hnutí Stačilo! odmítli jakékoliv peníze z podnikatelských nebo lobbystických kruhů a opřeli se o vás – obyčejné lidi. Málokdo totiž dává peníze skutečně nezištně.
Mimochodem… v úterý mi psali ze Seznam zpráv, že máme na kandidátce člověka, který tam má jako povolání zubní lékař, ale není v české stomatologické komoře. Prý jestli ho vyhodíme z kandidátky… Seznamácký intervjuk si samozřejmě nezjistil, že onen člověk vystudoval zubařinu v Německu a pracuje v Německu, takže je zubařem, ačkoliv není v české stomatologické komoře.
Úplně stejně vznikla „falešná zdravotní sestra“ Petra Rédová. Cempřei ji tenkrát hledali v Brně a když ji tam nenašli, označili ji za dezinformátorku. Koho by napadlo, že pracuje v Londýně, že? Modus operandi novinářských šmoků se prostě nemění. Jen jejich IQ neustále klesá.
Ale věřte méééédiím, věřte majnstrýmu. Oni vždycky na prvním místě řeší ty nejdůležitější věci. Místo aby řešili Slepičáka, lustrují bezúhonné občany. Ani nevíte, jak jsem rád, že nemám žádný titul.
Náš prezident si zase odpracovává další morální selhání, když nařknul Donalda Trumpa, že je odpudivá lidská bytost, se kterým si nechce nikdy podat ruku. Vyřešil to tím, že si podal ruku s nejhorším hrdlořezem široko daleko – novým syrským prezidentem Šarou, který se ještě nedávno jmenoval Golání, podle Golanských výšin. Tento Šara se podílel na nejbestiálnějších vraždách civilistů za jedenadvacáté století, má na rukou krev, která byla nejen prolita, ale přímo vyceděna z mučených křesťanů, Drůzů, Alávitů a Jezídů. Nepřestal s tím ani poté, co se stal prezidentem.
Petr Pavel si ovšem lupnul kinedryl a vedl s ním družný rozhovor. Není odpudivá lidská bytost jako odpudivá lidská bytost. Všimněte si prosím, že když jste křivý jak šavle, tak si vaše morální selhávání musíte odpracovávat stále větším svinstvem. Všeobecně se naši vládní představitelé za poslední čtyři roky umazali od největších lotrů, kteří na planetě zbyli. Jsme pupek světa a líheň evropských hodnot. Nejsme vůbec izolovaní. Mauretánie nás miluje. Syrský režim také a generál Syrský má zase rád Vetchého a jeho dronovou iniciativu.
A aby těch dvojích metrů nebylo málo, sice u nás brzy začne platit zákaz komunistických symbolů, ale na vládní spolupráci s komunistickým Vietnamem to nebude mít vliv… Tedy, možná. V této zemi si člověk už nemůže být ničím jistý.
Pojďme tu agónii ukončit. Tohle není stát ale sanatorium a tyto volby jsou poslední šance vše napravit normální demokratickou cestou. V sobotu se sejdeme na Malostranském náměstí a za další týden se sejdeme u volebních uren. Další šanci už zřejmě nedostaneme.
autor: PV