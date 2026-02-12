Ministr Šebestyán: Navrhujeme povinnost obcí zajišťovat kastraci opuštěných koček

Děkuju za slovo, pane předsedající.
Tak jak už tady řekla paní kolegyně Šafránková i pan předseda Poslanecké sněmovny, dovolte mi na ně navázat, upřesnit a doplnit, co je podstatou návrhu změn zákona na ochranu zvířat a dalších předpisů v návaznosti na aktuální kauzy a týrání zvířat.
Česká republika patří z pohledu chovu zvířat, musíme si říct, k těm odpovědným státům v rámci Evropského unie a vůbec světa. Naše podmínky z pohledu welfare chovu hospodářských zvířat jsou na vysoké úrovni. A my bychom ale rádi se zaměřili na problematiku zejména psů a koček a dalších typů zvířat, kde ten welfarový standard není povinný i z pohledu dotačních politik.
Takže v tom našem balíčku budeme navrhovat, jak už tady předřečníci uvedli, rozšíření práva vstupu Policie ČR v případě podezření na týrání zvířete. V současné době má policie podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona o policii právo vstup do jiného prostoru nebo na pozemek, má-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře.
Ing. Martin Šebestyán, MBA
Nově by mělo být rozšířeno právo vstupu v případě podezření na týrání zvířete také do obydlí. Co se týče vlastního zákona na ochranu zvířat, chceme zvýšit spodní hranici pokut za týrání zvířat a zejména nově stanovit spodní hranice pokuty i v případě týrání jednoho zvířete, což teď není v rámci této normy zavedeno, a to jak u fyzických osob, tak u podnikajících fyzických osob nebo právnických osob.
Dále navrhujeme prodloužení doby zákazu chovat zvíře nebo budeme navrhovat. V případě týrání zvířat je možné v současné době uložit trest zákazu chovu až na dobu pěti let, budeme navrhovat uložit trest zákazu chovu až na dobu 10 let. Dále zavedení možnosti zakázat pořízení nových zvířat již před skončením řízení o přestupku. V současné době je možné uložit trest zákazu chovu zvířat až po skončení řízení o přestupku. Rádi bychom novelizovali, že v době přestupkového řízení si tak chovatel nebude moci pořídit další zvířata, přestože mu byla ta předchozí odebrána za týrání zvířat, a nově nastavit to tak, aby existovalo předběžné opatření, která zakáže chovateli pořídit si další zvířata před skončením řízení o přestupku. Dále povinnost toho, komu byla zvířata odebrána, hradit zálohy na zajištění péče o zvíře již před skončením řízení.
Chceme, aby byla zavedena povinnost, aby ten, komu byla odebrána ta týraná zvířata, hradil obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností pravidelné platby, neboli zálohy na zajištění předběžné náhradní péče o týraná zvířata již v době před skončením řízení o přestupku nebo trestního řízení.
Dalším návrhem je zavedení možnosti, aby se zvířata odebraná chovateli stala majetkem státu z důvodu neplacení záloh na zajištění předběžné náhradní péče, a to již před skončením řízení o přestupku nebo trestném činu, pokud tyto zálohy nejsou placeny. Další věc, kastrace opuštěných koček a koček bez pána. Nově bude, nově navrhujeme zavést povinnost obcí zajišťovat kastraci, případně sterilizaci koček, které nikomu nepatří. To tak, abychom vlastně dokázali tento rostoucí problém nějakým způsobem zkrotit.
Rozšíření možností, kam umisťovat týrané velké šelmy. Pro řadu obcí poměrně velký problém. V současné době může probíhat předběžná náhradní péče o týrané velké kočkovité šelmy pouze v záchranných centrech provozovaných podle zákona o obchodování s ohroženými druhy. Ale nově budeme navrhovat, aby ta péče mohla probíhat i v dalších zařízeních. Posílení institutu zvláštního opatření náhradní péče o týrané zvíře. Ten návrh je založen na základě judikaturu Nejvyššího správního soudu. Bude výslovně stanoveno, že podmínkou rozhodnutí o zvláštním opatření umístění týraných zvířat do náhradní péče není pravomocné skončené řízení o přestupku či trestném činu ohledně chování pachatele.
Další věc, která by v tomto balíčku samozřejmě měla taky být, je doplnění nebo novela občanského zákoníku péče o opuštěná zvířata. V občanském zákoníku bychom navrhovali zavedení povinnosti obce postarat se o opuštěné zvíře, které není zdivočelé a které si nikdo nepřivlastnil. V současné době podle občanského zákoníku platí, že zvíře, které vlastník opustil, protože ho nechce jako své držet, nikomu nepatří, zvíře, které nikomu nepatří, si každý může přivlastnit, je ale třeba řešit, kdo se o zvíře postará. Pokud nikdo neprojeví zájem si toto opuštěné zvíře přivlastnit, tato povinnost by se ale nevztahovala samozřejmě na zdivočelé kočky. Celý tento blok návrhů samozřejmě je připravován i v souvislosti s kapacitami krajských veterinárních stanic a vlastně optimalizací jejich výkonu tak, aby opravdu část těch kapacit byla zajištěna i z pohledu dohledu nad welfare psů a koček.
Děkuji za pozornost.
