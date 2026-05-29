Sviták (STAN): Dozimetr zneužívají pro politické půtky už čtyři roky

29.05.2026 9:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyšetřovací komisi PS ke kauze Dozimetr.

Foto: STAN
Popisek: Starostové a nezávislí - logo

DOZIMETR SE DOČKAL VLASTNÍ VYŠETŘOVACÍ KOMISE

Ať už zveřejním na FB jakýkoliv politický příspěvek, tak si mohu být jistý, že mi bude o ústa omlácena kauza, se kterou jsem sice neměl absolutně nic společného, ale trollům a spoustě slaboduchých jedinců se prostě při absenci argumentů Dozimetr, tak nějak hodí.

PS projednala zřízení vyšetřovací komise a vzhledem k tomu, že kauzu v současné době standardním způsobem řeší soud, nevidím jediný důvod, aby se jí paralelně zabývala sněmovna a suplovala tím justici. Sněmovna nemá být místem, kde se řeší soudní spory. To se v celé své nahotě ukázalo už při hlasování o vydání Babiše a Okamury.

Nechme posuzování trestných činů na justici a nenaskakujme na další snahu Babišovy koalice zpochybňovat policii a justici.

Zřízení komise svědčí o tom, že se koalice zuby nehty snaží udržet již zmiňované téma Dozimetr, které zneužívá pro politické půtky už čtyři roky.

Bylo by krásné, kdyby Babišova koalice měla opravdový zájem na vyšetření kriminálních kauz a nezablokovala by vydání Okamury a Babiše.

Je potřeba připomínat, že toto jsou jediní dva současní poslanci, kteří jsou aktuálně obžalovaní z trestného činu.

Konec hlášení

Ing. Jan Sviták

  • SLK
  • poslanec
