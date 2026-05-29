Scheinherr (Praha sobě): Metropolitní plán. Tohle je selhání STAN a současné koalice

PRAHA PŘIJÍMÁ METROPOLITNÍ PLÁN. ŠKODA, ŽE S PACHUTÍ.
Nový územní plán Praze zoufale chybí. Aby se město mohlo rozvíjet, potřebuje výhled, perspektivu, cíl. Současný plán je z roku 1999. Vypracovala ho devadesátková ODS, jejíž představa o Praze byla o dost jiná, než jaká má být dnešní vize moderního města.
Na Metropolitnímu plánu se odvedlo ohromné množství práce, i díky mým kolegům z Prahy sobě. Mělo by to být vodítko pro Prahu 21. století, aby se přestalo všechno flikovat a dohadovat o každém projektu. Jsou v něm zaneseny všechny důležité stavby, o které jsme bojovali – od okružního metra O, kultivované podoby obou okruhů až po desítky kilometrů nových tramvajových tratí. Praha nutně potřebuje nejen dopravní stavby, ale i bydlení. Proto je v Metropolitním plánu kapacita až na 340 000 nových bytů. Na velkých rozvojových územích developeři nebudou moci stavět bez toho, aby se s městem dohodli na podmínkách včetně městských bytů nebo vybavenosti.
Plán vznikal 12 let. A bohužel poslední měsíce celého procesu na něm zanechaly nepříjemnou pachuť. Na poslední chvíli se schválil na mimořádné Radě hlavního města, zastupitelé mají na prostudování jen 10 dní. To fakt není dobře.
A nejde jen o zastupitele: většina připomínek veřejnosti i městských částí z posledního projednání spadla pod stůl. Náměstek Petr Hlaváček (STAN) na poslední chvíli manažersky selhal, protože ve všech na podzim vzbudil očekávání, že připomínky bude někdo brát vážně. Obyvatelé i městské části věnovali studování plánu i přípravě připomínek stovky a tisíce hodin a teď nevěřícně koukají, že to vlastně bylo k ničemu a vše spadlo pod stůl. Petr Hlaváček tím udělal Metropolitnímu plánu medvědí službu.
Takhle důležitý dokument rýsuje budoucnost Prahy na desetiletí dopředu. Proto na něm musí být co největší shoda. O to bizarnější je, že ani samotná koalice STAN, ODS a Pirátů se na něm neshodne.
S Metropolitním plánem práce na rozvoji Prahy teprve začíná a je dobře, že byl přijat. Závěr procesu vedení Prahy ale nezvládlo bez pachuti, bez arogance k názorům městských částí, občanů, spolků i developerů. Je to škoda. Plán potřebuje důvěru a podporu všech radnic, odborníků i veřejnosti. Tohle je selhání STAN a současné koalice.
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
