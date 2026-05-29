Mašek (ANO): Mikrofon okupuje předseda Hřib, Šebelová je napomenuta

29.05.2026 14:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k "běžnému" jednacímu dni v Poslanecké sněmovně.

Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Takhle to funguje ve Sněmovně – střípky ze zbytečného obstruování opozice:

  1. Mikrofon okupuje předseda Hřib (příslib ztraceného dopoledne).
  2. Kousek vedle postává hlučná skupina opozičních lídrů, ve které hlasitostí vyniká předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová.
  3. Předsedající schůze Patrik Nacher si dovolil vyjmenovat hlučné poslance a požádat je, aby v hovoru pokračovali mimo jednací sál.
  4. Předsedkyně Šebelová jde svou nespokojenost s napomenutím projednat přímo s předsedajícím schůze.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
